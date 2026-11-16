Obras de la futura gasolinera Ballenoil en el Polígono de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Arrancan en Toledo las obras de la nueva gasolinera low cost que se levantará en el barrio del Polígono: "Abrirá las 24 horas"

El barrio del Polígono de Toledo contará con una nueva gasolinera de bajo coste. La compañía Ballenoil está construyendo una estación de servicio en la calle Valdemolinos, junto a los restaurantes de comida rápida McDonald's, Burger King y KFC.

Las obras de la que será la primera gasolinera de la marca low cost de Moeve en la capital de Castilla-La Mancha ya han comenzado y empiezan a ser visibles.

En la parcela se están levantando los pilares de la futura instalación y ya se han colocado algunos de sus elementos, entre ellos las cajas automáticas que permitirán a los conductores el pago en efectivo a los clientes que así lo deseen.

La ubicación elegida por Ballenoil no es casual. La nueva gasolinera estará en uno de los puntos de mayor tránsito del barrio, en el entorno de la calle Río Jarama, principal vía de la zona industrial, y de la primera rotonda de acceso al área residencial, en la calle Río Arlés junto a la nueva pasarela peatonal con forma de arpa.

A esta posición estratégica se suma su fácil conexión con la TO-23, la carretera que comunica el Polígono con la autovía A-42 (Madrid-Toledo) y el resto de la ciudad. Una vía que, además, tiene prevista la ampliación con un tercer carril en próximas fechas.

La estación de Ballenoil estará operativa las 24 horas. Según ha informado la compañía a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los conductores podrán repostar carburantes aditivados de la gama Excellent y combustibles premium doblemente aditivados de la gama Excellent PLUS+.

Parcelas donde se están desarrollando los trabajos. Ángela Pulido Díaz

La empresa asegura que esta última tecnología, que considera diferencial dentro del segmento de las gasolineras de bajo coste, está diseñada para potenciar el rendimiento, la eficiencia y las prestaciones del motor.

Comunidad "estratégica"

"Castilla-La Mancha es una comunidad estratégica para Ballenoil, donde contamos con 32 estaciones de servicio repartidas por las cinco provincias, 16 de ellas en Toledo", ha explicado su consejero delegado, Manuel Sáez.

El responsable de la compañía ha señalado además que la apertura de esta instalación refuerza su apuesta por la región y su intención de acercar a más conductores una alternativa de repostaje económica, cómoda y de calidad.

"Nuestro modelo de estaciones de servicio automáticas nos permite optimizar los costes operativos y trasladar esa eficiencia al precio final del carburante, contribuyendo a aliviar el gasto en combustible de las familias y los profesionales", añade Sáez.

Octava gasolinera del Polígono

Con esta incorporación, el Polígono se consolidará como el barrio de Toledo con mayor concentración de gasolineras.

Actualmente, el barrio cuenta con tres estaciones de servicio de compañías tradicionales: dos de Repsol y una de Shell.

A ellas se suman cuatro establecimientos de bajo coste: dos de Plenergy —uno de ellos situado en el centro comercial Luz del Tajo—, uno de Petroprix y otro de Avia.

La de Ballenoil será, por tanto, la octava gasolinera del barrio del Polígono y la primera de esta compañía en Toledo capital.