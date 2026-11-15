Un pueblo de Toledo recupera 5,9 millones de un aval a un proyecto urbanístico fallido tras años de batalla judicial

El Ayuntamiento de Carranque (Toledo) ha logrado recuperar un aval bancario vinculado al antiguo proyecto urbanístico 'Golf Carranque Villa-Romana', que asciende a 5.897.047,20 euros.

Según ha informado la alcaldesa, Amelia María Guzmán Rodríguez, el ingreso culmina con "una prolongada reclamación municipal para hacer efectiva la garantía constituida por la promotora Villa Romana Golf, S.L. y supone un avance fundamental en la defensa de los intereses económicos de Carranque".

El procedimiento arrancó tras el "incumplimiento" de las obligaciones asumidas por la promotora de un desarrollo urbanístico que contemplaba la construcción de 1.680 viviendas y un campo de golf, además de otros compromisos y actuaciones en beneficio del municipio.

Tras el fracaso del proyecto en torno a 2010, el Ayuntamiento tramitó el correspondiente expediente de resolución por incumplimiento y la reclamación de daños y perjuicios. La cuantía de estos daños quedó fijada definitivamente por el pleno en más de 9,3 millones de euros.

Para garantizar parte de las obligaciones de la promotora existía un aval bancario de 5.360.952 euros, cuya ejecución fue reclamada a Unicaja Banco como entidad garante. Ante la falta de pago, el Consistorio impulsó el procedimiento de cobro por vía ejecutiva, que ha permitido obtener finalmente 5.897.047,20 euros.

Actuaciones

La regidora ha asegurado que el objetivo del Consistorio es convertir estos recursos en mejoras concretas para los vecinos. Por ello, se prevé destinarlos a inversiones en equipamientos municipales, actuaciones hidráulicas y otras obligaciones económicas derivadas del convenio urbanístico original.

Guzmán ha asegurado que su intención es impulsar durante este mes de noviembre los acuerdos necesarios para avanzar en la incorporación y el destino de estos recursos.

"Hemos dado un paso decisivo y ahora nos corresponde transformar este resultado en actuaciones concretas que reparen los perjuicios sufridos y beneficien a nuestros vecinos", ha afirmado.

Por último, ha hecho un reconocimiento al personal municipal y, especialmente, a los servicios de Tesorería, Jurídicos y Secretaría-Intervención "por su labor fundamental para culminar el procedimiento".