El Paseo Imperial de la Vega estará cortado desde este sábado. Ángela Pulido

Cortes de tráfico en todos los barrios de Toledo salvo Azucaica por la I Maratón Imperial: así será el dispositivo

El Ayuntamiento de Toledo, en colaboración con la Policía Local, ha establecido un dispositivo especial de tráfico y movilidad con motivo de la celebración de la I Maratón Ciudad de Toledo, que tendrá lugar este domingo 15 de noviembre y que conllevará cortes y restricciones de circulación en todos los barrios de la ciudad salvo Azucaica.

Las primeras afecciones comenzarán este sábado, a partir de las 15.00 horas, cuando se cortará al tráfico el Paseo Imperial, en el Paseo de la Vega, entre las glorietas de Bisagra y Tavera, para permitir la instalación de las infraestructuras de meta, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Este corte se mantendrá hasta las 18.00 horas del domingo. El domingo, 15 de noviembre, desde las 7.00 hasta las 10.30 horas permanecerá cortada la carretera del Valle entre la subida al Parador, desde el Hotel Los Cigarrales y la Ermita del Valle, con motivo de la instalación de la salida de la prueba.

Durante ese intervalo, los vehículos procedentes de la carretera TO-3100 (carretera de Cobisa) deberán acceder a Toledo a través del puente de Alcántara.

La salida de la maratón está prevista entre las 9.00 y las 9.15 horas, dependiendo de las categorías. Durante ese periodo, el único acceso a Toledo desde Cobisa será a través de la CM-40.

En el Paseo de la Rosa, en sentido Santa María de Benquerencia, el paso de los corredores se realizará por el carril izquierdo, mientras que el derecho permanecerá habilitado para la circulación de vehículos y el acceso al barrio de Santa Bárbara.

Asimismo, el Ayuntamiento garantiza la movilidad en el barrio de Santa María de Benquerencia mediante carriles habilitados y calles paralelas.

De este modo, quedará asegurado el acceso al Hospital Universitario de Toledo, así como a la TO-23 en sentido Toledo Centro, con desvíos por la avenida de Santa Bárbara, y a la A-42.

Una vez efectuada la salida de la prueba, el acceso y la salida prioritarios del Casco Histórico deberán realizarse por la Cornisa y Doce Cantos.

Permanecerán así cerrados el acceso desde Bisagra a Zocodover y el eje entre la glorieta de Reconquista y la glorieta de Azarquiel.

También quedará cortada al tráfico la avenida de la Cava en ambos sentidos.

Por su parte, aproximadamente de 11.00 a 14.00 horas, los desplazamientos de entrada y salida a los barrios de Buenavista, Valparaíso, La Legua y Vistahermosa deberán realizarse a través de las vías de circunvalación TO-20 y TO-21.

El servicio de autobuses urbanos establecerá su cabecera, desde el inicio del servicio y hasta las 15.00 horas del domingo, en las dársenas de Safont, junto al remonte de las escaleras mecánicas del Miradero.

Desde este punto, los autobuses circularán hacia los diferentes barrios con modificaciones en sus recorridos habituales debido al desarrollo de la prueba.

Además, quedarán suprimidas durante ese periodo las líneas 2, 5, 12, 41, 42 y 72.

Recomendaciones

El Ayuntamiento solicita la colaboración de vecinos y visitantes y recomienda minimizar al máximo el uso del vehículo particular durante la mañana del domingo, utilizándolo únicamente en caso de necesidad.

Asimismo, es importante atender las indicaciones de los voluntarios y del personal situado en los diferentes puntos de corte y seguir los itinerarios alternativos habilitados.