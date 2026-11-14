Buscan a Lana, una pastora alemana desaparecida en Talavera de la Reina: necesita tratamiento médico

La desaparición de Lana, una pastora alemana de un año, ha provocado una movilización en redes sociales en Talavera de la Reina (Toledo), donde familiares y personas cercanas han difundido carteles para tratar de encontrarla cuanto antes.

La perra se perdió el pasado jueves, alrededor de las 22:00 horas, en la zona de Los Tres Olivos, y desde entonces se está pidiendo la colaboración de los vecinos de la ciudad y de los alrededores para dar con su paradero.

La preocupación por su desaparición es especialmente elevada debido a su estado de salud. Según la información facilitada por su familia, Lana estuvo hospitalizada hace aproximadamente una semana y necesita continuar con un tratamiento médico. Además, tiene las dos patas delanteras y la zona de la tripa rasuradas, como consecuencia de la atención veterinaria recibida.

Lana es una hembra de pastor alemán de un año. Sus responsables advierten de que está muy asustada y de que no se deja coger, por lo que insisten en la importancia de actuar con precaución si alguien consigue verla.

Piden no perseguirla

A través de los carteles difundidos en redes sociales, la familia solicita que cualquier persona que vea a Lana mantenga la distancia, no intente perseguirla ni cogerla y avise inmediatamente para indicar dónde se encuentra.

Para facilitar su localización, han habilitado el teléfono 664 120 929, al que se puede llamar si se dispone de alguna pista sobre la perra.

Cartel de la perra desaparecida. E.E. CLM

La colaboración ciudadana resulta fundamental para encontrar a Lana y conseguir que regrese con su familia, especialmente por la necesidad de que pueda continuar con el tratamiento médico que tiene prescrito.

Cualquier avistamiento en Talavera de la Reina, especialmente en la zona de Los Tres Olivos y sus alrededores, puede ser de gran ayuda.