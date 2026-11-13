Carlos Velázquez, alcalde de Toledo y número uno del PP al Congreso por la provincia de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Las seis reivindicaciones y proyectos que Carlos Velázquez quiere reactivar desde el Congreso por Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ya tiene preparada su particular lista de deberes para el Gobierno central si logra dar el salto al Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El dirigente del PP, que ocupa el puesto de salida de la candidatura popular por la provincia de Toledo, quiere aprovechar su posible llegada a la Cámara Baja para intentar desbloquear algunas de las infraestructuras y reivindicaciones históricas de la capital regional y su provincia.

El AVE Madrid-Lisboa con paradas en Toledo y Talavera, el nuevo cuartel de la Guardia Civil en la capital regional, las mejoras de las conexiones viarias o una auditoría del Avant Toledo-Madrid, como reclaman los usuarios, son algunos de los asuntos que pretende poner sobre la mesa.

Los proyectos, uno por uno

1. El AVE Madrid-Lisboa, con parada en Toledo y Talavera de la Reina

Es probablemente la reivindicación de mayor alcance territorial. Velázquez lleva tiempo defendiendo que Toledo y Talavera de la Reina deben formar parte de la futura conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, y no quedar al margen de una infraestructura estratégica para la comunicación entre España y Portugal.

El proyecto ha atravesado diferentes propuestas de trazado y dificultades administrativas. En mayo de 2026, el Ministerio de Transportes sometió a información pública un estudio complementario para desbloquear la conexión provisional de la línea Madrid-Extremadura en el entorno de Bargas. Paralelamente, anunció avances en la tramitación de la futura parada en Toledo.

La cuestión de fondo es conseguir que la capital regional y Talavera tengan una conexión efectiva con esta línea internacional. Velázquez ya defendió en abril de 2024 que ambas ciudades eran "herramientas imprescindibles" para hacer realidad el proyecto.

2. El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Toledo

Es uno de los proyectos que más cambios de ubicación y retrasos ha acumulado. La propuesta inicial contemplaba construir una nueva comandancia en los terrenos de La Peraleda, sobre una parcela de unos 37.000 metros cuadrados, con espacio para dependencias policiales y viviendas para los agentes.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Toledo rechazó esta ubicación por sus posibles afecciones medioambientales, el riesgo de inundación y el impacto sobre el paisaje de la ciudad. Después se estudiaron otras alternativas, incluidos terrenos en el barrio del Polígono.

La última decisión conocida del Ministerio del Interior es regresar a los terrenos del actual cuartel de Palomarejos. En diciembre de 2025, el ministro Fernando Grande-Marlaska situó entre los 30 y los 36 meses el horizonte para disponer de los nuevos pabellones.

Posteriormente, en mayo de 2026, se anunció que el cambio de ubicación obligaba a redactar un nuevo anteproyecto y que los plazos podían prolongarse hasta 2034.

3. El tercer carril de la TO-23

Esta es una de las reivindicaciones más directamente relacionadas con los problemas cotidianos de movilidad de Toledo. La actuación pretende aliviar las retenciones que se producen en los accesos al barrio del Polígono, especialmente en las conexiones con la A-42.

El proyecto contempla ampliar a tres carriles por sentido los primeros 2,1 kilómetros de la TO-23, además de remodelar el enlace con la A-42, en el kilómetro 73, y reorganizar algunos accesos.

El Ministerio de Transportes licitó las obras en diciembre de 2025 por 5,89 millones de euros y las adjudicó en agosto de 2026 por 5,06 millones. La duración estimada de los trabajos es de un año, aunque el plazo contractual máximo es de 24 meses.

Velázquez ha reclamado reiteradamente que los anuncios se traduzcan en el inicio efectivo de las obras, recordando los sucesivos compromisos incumplidos sobre su puesta en marcha.

4. El puente de la A-40 sobre el Tajo

La infraestructura pretende conectar el entorno del Polígono industrial y Azucaica, dentro de la continuidad de la A-40, y mejorar las comunicaciones entre distintas zonas de Toledo.

En diciembre de 2025 se anunció que el Ministerio de Transportes iba a licitar la redacción del proyecto de construcción del puente, con una inversión estimada de 21 millones de euros.

Es importante distinguir esta actuación de otro proyecto municipal para conectar ambos barrios mediante un viaducto. El Ayuntamiento ha planteado una infraestructura propia de 492 metros y 14 millones de euros, mientras que el puente de la A-40 corresponde al Gobierno central.

Velázquez reclama que se concrete y avance la actuación estatal, que considera fundamental para mejorar la movilidad de la ciudad.

5. La autovía Toledo-Ciudad Real

Es una reivindicación histórica de las dos capitales de provincia, que actualmente están conectadas por la N-401, una carretera convencional que atraviesa los Montes de Toledo.

El proyecto de autovía acumula décadas de tramitación. La propuesta original fue anulada definitivamente por los tribunales en 2016 debido a sus afecciones medioambientales, especialmente sobre espacios protegidos de los Montes de Toledo.

En abril de 2024, Velázquez ya expresó su oposición a que se abandonase definitivamente esta infraestructura. En marzo de 2025, el Gobierno regional volvió a reclamar al Ministerio de Transportes que buscase un trazado alternativo que permitiese ejecutarla sin repetir los problemas ambientales que llevaron a la anulación del anterior.

6. Una auditoría del Avant Toledo-Madrid

La última reivindicación tiene que ver con el transporte ferroviario que utilizan diariamente miles de viajeros, especialmente trabajadores y estudiantes que se desplazan entre Toledo y Madrid.

Velázquez plantea realizar una auditoría del servicio Avant para analizar su funcionamiento y las necesidades de los usuarios. Esta petición permitiría evaluar aspectos como la puntualidad, las frecuencias, la disponibilidad de plazas, las incidencias y la capacidad de respuesta ante las interrupciones del servicio.