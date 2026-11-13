La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo se ubica en la calle de La Plata del Casco de Toledo. E.E.

La Real Academia de Toledo convoca seis décadas después una nueva plaza para ocupar la histórica Medalla XVI

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT) ha anunciado la convocatoria de una nueva plaza de académico numerario para cubrir la vacante de la Medalla XVI, la cual perteneció al arquitecto Guillermo Santacruz Sánchez de Rojas.

El proceso de treinta días naturales para la presentación de solicitudes, a partir de la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, quedó abierto el pasado martes 10 de noviembre.

Según anuncian desde la Academia, las solicitudes deben ser remitidas por correo postal a la sede de RABACHT, ubicada en la Calle de la Plata, 20, Toledo. También se podrá realizar por correo electrónico vía academia@realacademiatoledo.es.

Todas las peticiones deberán ir con el currículum vitae del interesado y del formulario de ingreso con las firmas de tres académicos numerarios.

Medalla número XVI

Desde la creación de la Real Academia el 11 de junio de 1916, la medalla número XVI ha pertenecido a cuatro personas. El primero en ostentarla fue el académico fundador Francisco de Borja Román Fernández (1916-1942), quien llegó a ser director de la RABACHT y uno de sus miembros más destacados.

El historiador, docente y académico español, José Pastor Gómez (1951-1957) fue el segundo en ocupar este puesto. Fernando Jiménez de Gregorio, uno de los historiadores más importantes del siglo XX, fue también titular de esta medalla.

El arquitecto Guillermo Santacruz (1968-2026) ha sido el último poseedor de esta distinción, durante casi sesenta años.