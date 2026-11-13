Mora da un nuevo impulso a las obras de la calle Arroyo tras conseguir 258.000 euros de financiación adicional

El Ayuntamiento de Mora continúa dando pasos firmes para hacer realidad una de las actuaciones más importantes, necesarias y esperadas en la localidad: la mejora integral de las infraestructuras y del cauce de la calle Arroyo, incluyendo la renovación de su calzada.

Una actuación en la que el equipo de Gobierno municipal, encabezado por el alcalde Emilio Bravo, lleva años trabajando y que, pese a los diferentes contratiempos surgidos durante este tiempo, continúa siendo una de las prioridades del Consistorio moracho.

De hecho, ya en el año 2022 el Ayuntamiento consiguió adjudicar un proyecto para actuar en esta calle, pero el inicio de la guerra de Ucrania y la extraordinaria subida de los precios de los materiales y los costes de construcción que se produjo en apenas unas semanas provocaron que la empresa adjudicataria renunciase a ejecutar los trabajos, ante la imposibilidad de asumir económicamente la obra en las condiciones inicialmente previstas.

Lejos de abandonar esta actuación, el Ayuntamiento continuó trabajando para encontrar una solución técnica y económica que permitiese retomarla. Un trabajo que se tradujo en la redacción de un nuevo proyecto integral, después de realizar diferentes estudios e inspecciones técnicas de las infraestructuras existentes, y en la preparación de los recursos económicos necesarios para financiar su ejecución.

Sin embargo, la reciente licitación de estas obras, cuyo presupuesto inicial ascendía a 824.311,85 euros, también quedó desierta, lo que ha obligado al Ayuntamiento a revisar nuevamente los precios del proyecto para adaptarlos a la realidad actual del mercado y facilitar que las empresas puedan concurrir a su contratación.

258.000 euros adicionales

Ante esta situación, el equipo de Gobierno municipal ha trabajado durante las últimas semanas para encontrar una solución que permita superar este nuevo contratiempo sin renunciar a una actuación que considera imprescindible para Mora.

Fruto de estas gestiones, el Ayuntamiento ha conseguido destinar 258.000 euros adicionales a las obras de la calle Arroyo, mediante el cambio de destino de una subvención que ya tenía concedida por la Diputación Provincial de Toledo, con cargo al Plan Especial de Inversiones.

Esta decisión permitirá complementar los recursos económicos municipales previstos para la actuación y afrontar la actualización de los precios del proyecto, garantizando la financiación necesaria para impulsar una nueva licitación.

Un importante esfuerzo económico y de gestión que pone de manifiesto la determinación del Gobierno municipal de sacar adelante esta obra, buscando alternativas y soluciones a las dificultades que han ido apareciendo durante estos años.

Pleno Extraordinario y Urgente

Con el objetivo de agilizar al máximo los procedimientos administrativos y evitar nuevas demoras, el alcalde de Mora, Emilio Bravo, ha convocado para la mañana de hoy viernes una sesión extraordinaria y urgente del Pleno Municipal, en la que se someterán a aprobación el proyecto actualizado, con su nuevo presupuesto, y el correspondiente expediente de contratación.

De esta manera, el Ayuntamiento pretende iniciar cuanto antes una nueva licitación que permita adjudicar las obras y comenzar su ejecución en el menor plazo posible.

Una decisión que vuelve a poner de manifiesto el compromiso del alcalde y del equipo de Gobierno municipal con esta actuación y con los vecinos de Mora, después de años de trabajo, dificultades sobrevenidas y un importante esfuerzo para conseguir los recursos necesarios.

Una actuación imprescindible

La calle Arroyo es una de las vías más céntricas y singulares del municipio, no solo por su ubicación, sino también por las importantes infraestructuras municipales que discurren bajo ella, entre las que se encuentra el mayor colector de aguas pluviales de la localidad, además de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua.

El proyecto contempla una actuación integral en el tramo comprendido entre la calle Ciudad de Martos y la avenida del Olivo, una zona que presenta importantes necesidades de mejora y cuyo estado preocupa especialmente al Ayuntamiento.

Para definir la solución técnica más adecuada, el Consistorio ha venido realizando diferentes estudios, entre ellos inspecciones del colector mediante cámaras y drones, además de encargar a una ingeniería especializada la redacción del proyecto que permitirá intervenir tanto en las infraestructuras subterráneas como en la calzada.

El objetivo, tal y como manifestó el alcalde Emilio Bravo cuando se presentó inicialmente el proyecto, es realizar "una actuación a la altura de su ubicación y de lo que merecen los vecinos", dando una solución integral y duradera a los problemas que presenta esta importante vía.

Compromiso intacto

Desde el Ayuntamiento se destaca que, aunque las circunstancias económicas de los últimos años han dificultado la ejecución de esta obra, el compromiso municipal con su realización no ha cambiado.

Primero fue la renuncia de la empresa adjudicataria en 2022, como consecuencia del extraordinario incremento de los costes provocado por la guerra de Ucrania. Después, la necesidad de preparar un proyecto integral que diese respuesta a las necesidades actuales de la calle y, más recientemente, una licitación que ha quedado desierta.

Tres circunstancias que han obligado al Ayuntamiento a adaptar sus previsiones, buscar nuevas soluciones y reforzar los recursos económicos destinados a esta actuación, pero que no han conseguido frenar la voluntad municipal de llevarla a cabo.

Con la actualización del proyecto y la incorporación de 258.000 euros de financiación provincial, el Ayuntamiento de Mora da ahora un nuevo paso para hacer realidad una inversión que considera fundamental para mejorar las infraestructuras, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Porque, después de años de trabajo y de superar importantes dificultades, el objetivo del alcalde Emilio Bravo y de su equipo de Gobierno sigue siendo el mismo: que las obras de la calle Arroyo dejen de ser un proyecto pendiente y se conviertan, por fin, en una realidad para Mora.