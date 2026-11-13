La Despensa abre un nuevo supermercado de 1.500 metros cuadrados en Illescas (Toledo): supondrá 30 empleos

Imagen de la plantilla de la nueva tienda de La Despensa en Illescas. La Despensa

La Despensa Supermercados ha inaugurado este viernes su nueva tienda en Illescas (Toledo). Una apertura que marca un hito para la compañía castellanomanchega, al tratarse de una de las poblaciones de mayor crecimiento y más importantes de la provincia de Toledo.

Ubicada en la calle Pocilla 12 y con una superficie de 1.500 m² y 50 plazas de aparcamiento propias diseñadas para facilitar una experiencia de compra cómoda para los vecinos de Illescas, esta tienda ofrece un espacio moderno, funcional y eficiente.

En este sentido, esta nueva apertura ha generado 30 nuevos puestos de trabajo, reforzando el compromiso de La Despensa Supermercados con el empleo local y el desarrollo de la región.

El nuevo establecimiento cuenta con todas las secciones de frescos que caracterizan a la cadena: carnicería, pescadería, charcutería, frutería y panadería, garantizando productos de gran calidad.

De esta manera, los clientes encontrarán tanto las marcas de siempre como la marca propia IFA, además de atractivas ofertas y promociones semanales y servicio a domicilio.

Una apertura llena de ilusión

El director de comunicación de La Despensa Supermercados, Luis Aznal, ha expresado la satisfacción de la compañía con esta nueva apertura: "Este proyecto es muy ilusionante, ya que Illescas es una de las poblaciones con mayor crecimiento de población e industria de la región".

Además, ha asegurado que están "en pleno proceso de expansión para estar más cerca de las familias de nuestra tierra. Y como hemos recalcado en nuestra campaña de publicidad, 'somos de aquí y nos encanta Illescas y su gente'".

Con esta inauguración, La Despensa Supermercados reafirma su compromiso con Castilla-La Mancha y sus familias, acercando su filosofía de calidad, ahorro y proximidad a más hogares de la región.