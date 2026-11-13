Cargas policiales en Toledo contra un grupo propalestino que ha intentado boicotear el mitin de Santiago Abascal

La plaza de Zocodover de Toledo ha vivido este viernes 13 de noviembre momentos de máxima tensión en los instantes previos al acto público del líder de Vox, Santiago Abascal, en el corazón de la capital de Castilla-La Mancha.

La Policía Nacional ha cargado contra un grupo de alrededor de 20 personas, que portando banderas de Palestina y antifascistas, ha intentado boicotear la convocatoria con silbidos y gritos de "¡Abascal, hijo de puta!". Por su parte, los asistentes congregados al acto han respondido con insultos y consignas como "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!".

Instantes después, un joven infiltrado entre las cerca de 500 personas congregadas ha recriminado a Abascal "cuántos años cotizados tienes", siendo expulsado rápidamente del lugar por varios de los asistentes.

Durante la comparecencia de Abascal ante los medios de comunicación, una quincena de agentes equipados con material antidisturbios han blindado los principales accesos a Zocodover, principalmente en las calles Comercio y del Barrio Rey.

Alrededor de la plaza se han instalado varios puestos del partido que lucían banderas de España y de la Cruz de Borgoña. Además, un joven se ha paseado entre la muchedumbre vendiendo ejemplares de la editorial 'Homo Legens', estrechamente vinculada al ideario político de Vox.

Entre el público se han dejado ver varias caras conocidas, entre ellas Ángel Gaitán, el mecánico propietario del taller GT Automoción en Aranjuez (Madrid) que acumula miles de seguidores en las redes sociales, que se ha fotografiado con numerosos presentes.

Superados los altercados, el acto ha recuperado la calma y se ha desarrollado con total normalidad bajo el perímetro de seguridad establecido por la Policía.

Al finalizar su intervención, Santiago Abascal ha dejado una estampa llamativa al abandonar la zona en coche y saludado a la multitud con medio cuerpo fuera desde la ventanilla trasera.

Sabrido pide "prudencia"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha pedido "moderación" y "prudencia" en las actuaciones policiales tras las cargas registradas y asegurado que "ha solicitado explicaciones" tanto al subdelegado del Gobierno en Toledo como al comisario de la Policía Nacional de la capital regional para "conocer exactamente lo sucedido".

José Pablo Sabrido, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. Delegación del Gobierno en CLM

El delegado, preguntado por los periodistas en Pulgar (Toledo), ha reconocido que le molesta "muchísimo" que alguien pueda salir perjudicado por este tipo de actuaciones y ha reclamado que los cuerpos y fuerzas de seguridad actúen "con moderación y con criterios adecuados".

"Me entristecería mucho que la actuación de la Policía sea lo que sea noticia más que la confrontación de ideas sobre las que debemos votar los españoles el día 29", ha afirmado Sabrido.

Esta visita a Toledo abre la agenda de actos del máximo dirigente de Vox en el primer día oficial de una campaña que se prolongará hasta el 27 de noviembre. Tras su paso por la ciudad imperial, el máximo dirigente de Vox se desplazará a Madrid para protagonizar el mitin de apertura en la madrileña plaza de Colón.