Demolición de uno de los bloques del cuartel. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

Avanzan las inspecciones para llevar a cabo nuevas demoliciones en el cuartel de la Guardia Civil de Toledo

La Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Toledo ha informado sobre el estado y evolución de las obras que se están llevando a cabo en el cuartel de la capital.

Según han expresado, se están llevando a cabo inspecciones técnicas de seguridad en los bloques 14 y 15, como paso previo a las demoliciones que se ejecutarán previsiblemente durante el mes de octubre de 2027.

Además, se ha planteado la posibilidad de incluir el bloque 4 del acuartelamiento debido a la proximidad y posible afectación durante los trabajos de demolición.

Por otro lado, se están llevando a cabo medidas de refuerzo estructural en el bloque 2. La dirección de la empresa constructora ha verificado dichos trabajos, confirmando que se mantiene la previsión de finalizar a finales del presente mes de noviembre.

Asimismo, desde el Ministerio del Interior aseguran que se continúa avanzando con el proyecto para la construcción de un nuevo acuartelamiento.

"Todas las actuaciones tienen el objetivo de mejorar y adecuar las instalaciones del acuartelamiento de la Guardia Civil en Toledo, situado en la avenida de Barber. Y garantizar la continuidad de los servicios que prestan las distintas unidades, manteniendo su compromiso de servicio hacia la ciudadanía", ha sentenciado.

Choque político

Esta comunicación llega en pleno debate por la ejecución de las obras del nuevo cuartel. El pasado 12 de octubre, coincidiendo con los actos de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, Carlos Velázquez reclamó al Gobierno central una "respuesta inmediata" para que puedan comenzar las obras de construcción y puso el foco en las familias que tuvieron que abandonar el antiguo inmueble.

Días después, el líder del PP nacional y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de haber "desahuciado" a 75 guardias civiles y sus familias del cuartel de Toledo.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, respondió a las críticas atribuyendo al Ayuntamiento la responsabilidad del retraso. Según aseguró, las obras podrían encontrarse ya aproximadamente a mitad de ejecución si el Consistorio hubiera mantenido el proyecto previsto inicialmente.

Polémico desalojo

La Guardia Civil confirmó en enero de 2025 que demolería y reconstruiría su cuartel en Toledo, manteniéndolo definitivamente en su ubicación original del barrio de Palomarejos y poniendo fin a meses de controversia institucional sobre su traslado.

Debido al grave estado de deterioro del inmueble se ordenó el desalojo inminente de algunas oficinas y viviendas. Aquella decisión provocó la indignación de asociaciones profesionales como AUGC y JUCIL, que denunciaron la falta de previsión al obligar a las familias a abandonar sus hogares en apenas 15 días.

Los representantes de los agentes criticaron la "dejadez" histórica de las administraciones y exigieron soluciones urgentes, recordando que la Jefatura de Zona había asegurado poco antes que el edificio era seguro. Ante aquella situación de emergencia, el instituto armado mostró su intención de reubicar a las familias en pabellones de puestos cercanos y sufragar los gastos de mudanza en función de la disponibilidad.