Abre una nueva bolera en la provincia de Toledo este 14 de noviembre: partidas a 6 euros durante todo el fin de semana

La cadena española BowlingCo inaugura este sábado 14 de noviembre una nueva bolera en el Parque Comercial Señorío Plaza situado en el barrio del Señorío de Illescas (Toledo) y ha lanzado una promoción de tarifas reducidas durante su primer fin de semana.

La apertura al público será a las 11:00 horas. El nuevo centro cuenta con pistas de bolos interactivas de última generación, una zona recreativa con máquinas arcade, simuladores y juegos de salón, un área infantil, servicio de cafetería y snack-bar y espacios acondicionados para cumpleaños y eventos.

Con este desembarco, la firma con sede en Alpedrete (Madrid) estrena su primer establecimiento en toda Castilla-La Mancha. Los precios especiales para estas dos primeras jornadas serán cinco euros por partida para los menores de 14 años y de 6 euros por juego para los adultos. El alquiler del calzado estará incluido en dichas tarifas.

Tras la jornada inaugural, BowlingCo de Señorío Plaza mantendrá un horario ampliado adaptado al ocio de tarde y de fin de semana:

De lunes a jueves : de 17:00 a 00:00 horas.

: de 17:00 a 00:00 horas. Viernes : de 17:00 a 01:00 horas.

: de 17:00 a 01:00 horas. Sábados : de 11:00 a 01:00 horas.

: de 11:00 a 01:00 horas. Domingos y festivos: de 11:00 a 00:00 horas (los domingos, el cierre se ampliará hasta la 01:00 hora cuando coincidan con víspera de festivo).

Vista aérea de Señorío Plaza. Senorioplaza.com

La nueva bolera se integra en el mayor parque comercial y de ocio de la comarca toledana de La Sagra. Inaugurado en marzo de 2026, el recinto ocupa una parcela de 90.000 metros cuadrados con más de 34.000 m² de superficie comercial y alrededor de 1.300 plazas de aparcamiento gratuito.

El complejo, que reúne a más de 30 marcas entre tiendas, alimentación y gastronomía, refuerza así su área de entretenimiento junto a otros operadores como Odeón Multicines o el parque infantil Magic Waho Park.

Cómo llegar y accesos

Señorío Plaza cuenta con acceso directo desde la autovía A-42 (entre Madrid y Toledo) a través de las salidas de la urbanización. Para quienes opten por el transporte público, el parque comercial dispone de paradas de autobús urbano que lo conectan con el centro de Illescas, además de líneas interurbanas con enlace directo a Madrid y Toledo.

La provincia de Toledo consolida una red de seis boleras activas repartidas entre la capital y distintos municipios estratégicos.