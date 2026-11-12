Carlos Velázquez, número uno en la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo. E.E. CLM

Velázquez promete una tarjeta sanitaria única para que los habitantes de La Sagra accedan a la Sanidad de Madrid

El alcalde de Toledo y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por esta provincia, Carlos Velázquez, ha prometido una tarjeta sanitaria única para que los habitantes de zonas limítrofes como la comarca de La Sagra puedan recibir atención sanitaria en la Comunidad de Madrid si Alberto Núñez Feijóo accede a la Presidencia del Gobierno tras las elecciones del 29-N.

El político toledano, en dos actos de precampaña en los municipios de Pantoja y Numancia de la Sagra, también ha garantizado una mejora de infraestructuras clave de esta zona norte de la provincia como la A-42.

Velázquez ha destacado que La Sagra necesita en España "un Gobierno serio, un Gobierno responsable y un Gobierno que solucione los problemas", especialmente en cuestiones fundamentales como la sanidad y las infraestructuras, defendiendo la necesidad de acabar con las barreras administrativas que dificultan el acceso de los vecinos de La Sagra a los hospitales más cercanos a sus domicilios, situados muchas veces en la Comunidad de Madrid, ha informado el PP en nota de prensa.

"¿Por qué, teniendo los hospitales de Madrid más cerca de sus casas, no los van a poder utilizar? Por eso, una de las propuestas importantes que tenemos en el Partido Popular en materia sanitaria es poner en marcha de una vez por todas esa tan demandada tarjeta sanitaria única y eliminar barreras en la asistencia sanitaria”, ha defendido.

Tercer carril en la A-42

El presidente provincial del PP también ha abordado la necesidad de mejorar las infraestructuras de comunicación de La Sagra, especialmente la autovía A-42, que conecta Toledo con Madrid y que soporta importantes problemas de tráfico.

"Tenemos una autovía A-42 que une Madrid con Toledo, que está completamente colapsada desde hace muchos años, y el Gobierno central ha mirado para otro lado siempre ante la demanda de ese tercer carril, que es completamente necesario para tratar de aliviar en la medida de lo posible los atascos", ha denunciado.

Velázquez ha destacado que esta actuación se enmarca en el plan de inversión de 300.000 millones de euros en infraestructuras españolas planteado por el Partido Popular, y ha asegurado que "se va a conseguir con un cambio a partir del próximo día 29 de noviembre".

Durante estos dos actos, el también presidente del PP en Toledo ha estado acompañado por los alcaldes de ambas localidades, Julián Torrejón y Juan Carlos Sánchez, así como del número tres en la papeleta a la Cámara Baja, José Manuel Velasco, la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, y el vicesecretario provincial de Organización del PP, Joaquín Romera.