Polémico vídeo de un alcalde de Toledo tras la huelga general: "Comegambas del mundo, habéis hecho el ridículo"

Andrés Martín, alcalde de Torrijos (Toledo) por el Partido Popular ha publicado un polémico vídeo en sus redes sociales en el que ha llamado "comegambas" a los impulsores de la huelga general de este 11 de noviembre y ha valorado que han hecho "el ridículo" con la convocatoria.

El regidor torrijeño ha utilizado su canal personal en Instagram para acercar su interpretación sobre el paro convocado por los sindicatos CCOO y UGT para demandar un cambio en el modelo de acceso a la vivienda y sueldos dignos.

"Comegambas del mundo", ha comenzado diciendo Martín para después continuar preguntando "qué tal habéis pasado ese día de emociones, de volver al reencuentro a las calles con la policía, a la goma quemada".

Ante este día "importante para vosotros", ha enfrentado que "del otro lado, los fascistas", se han dedicado a hacer "lo normal, levantando los países y los pueblos".

En ese punto, ha señalado que en esta huelga los convocantes han "roto moldes": "Cuando creíamos que no podíais romper hacer el ridículo más, lo habéis vuelto a hacer, una puta huelga general a la oposición. Con dos cojones. Esto no tiene precedentes", ha apuntado.

"Espero que lo hayáis pasado bien en vuestro legítimo derecho de huelga", ha finalizado.

Críticas de UGT

Las críticas desde los sindicatos no se han hecho esperar. UGT Castilla-La Mancha ha condenado "rotundamente" unas declaraciones que han tildado como "inadmisibles" y de “absoluta irresponsabilidad impropia de una persona que ostenta un cargo público”.

Por ello, piden a Martín "altura de miras y respeto hacia aquellos que ayer decidieron ejercer el derecho fundamental a la huelga".

No obstante, responden que "la mejor respuesta que podemos darle son las imágenes de las miles de personas que ayer llenaron las calles de todo el país exigiendo una solución a un problema que preocupa –y mucho- a la ciudadanía, también seguro que a sus vecinos y vecinas"

El sindicato ha rechazado hacer del insulto un arma política, por suponer que se trata de "un camino que no conduce a nada positivo".

Por todo ello, al alcalde de Torrijos que "rectifique y pida disculpas" a las personas trabajadoras a las que ha ridiculizado, gente que "también levanta este país y que ve cómo pagar su vivienda les empobrece cada día más".