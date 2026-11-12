La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, junto a los diputados provinciales del equipo de Gobierno. Europa Press

La Diputación de Toledo eleva a 216 millones de euros su presupuesto para 2027 y suma más fondos para los pueblos

La Diputación de Toledo ha presentado este jueves los presupuestos generales para 2027 en su sede en la ciudad imperial, donde han detallado que el importe alcanzará los 216.221.876 euros, experimentando un incremento del 8,40 % con respecto al año pasado.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, ha detallado las cifras de este paquete en presencia de los diputados y ha expresado que estos presupuestos "refuerzan el compromiso del equipo de gobierno con los ayuntamientos, la cohesión social y el desarrollo económico de la provincia", con el objetivo de "mejorar la calidad de vida y garantizar el bienestar y la igualdad de oportunidades en los 204 municipios toledanos".

Cedillo ha afirmado que las cuentas se han elaborado con criterios de rigor, eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera. Además, ha destacado que garantizan el equilibrio presupuestario y refuerzan la capacidad de la institución para responder a las necesidades de la provincia "y afrontar sus retos de futuro".

La presidenta de la institución ha indicado que los principales ejes del presupuesto 2027 se comprenden en futuro y estabilidad; ayuntamientos y municipalismo; inversiones y cohesión territorial; estado del bienestar, empleo y desarrollo económico; movilidad y servicios públicos; cultura, deporte y turismo; fondos europeos y modernización; y presupuesto al servicio de la provincia.

En este sentido, ha subrayado que las partidas dedicadas a cooperación económica con los ayuntamientos, empleo e impulso de los servicios públicos supramunicipales ascenderá a 106.257.682 euros.

En cuanto al área de empleo, Cedillo ha indicado que, como novedad, el desarrollo de la segunda convocatoria del programa Efeso, del Fondo Social Europeo (FSE) para la iniciativa 'Toledo Territorio Activo', recibirá 2,9 millones de euros para itinerarios integrales de inserción laboral en municipios de la provincia.

También se destinan 50.629.528 millones de euros para el fomento e impulso de las políticas públicas de protección y promoción social para el desarrollo de la cohesión social, así como 29.182.883 millones de euros a la cultura, la educación, los deportes, el turismo y el medioambiente.

Cedillo también ha detallado que la partida para gastos corrientes de los ayuntamientos crecerá un 21,18 % más, hasta llegar a los 20,6 millones de euros, y los planes provinciales de cooperación en obras y servicios llegarán a 18,6 millones, un 20 % más que en 2026.

Soluciones para los pueblos

Para Cedillo, las cuentas para 2027 responden a la forma de entender la gestión por parte del equipo de gobierno de la institución que es "estar cerca de la gente y convertir la gestión en soluciones para nuestros pueblos".

"Detrás de estos 216 millones de euros hay personas, familias mayores que necesitan atención, jóvenes que buscan oportunidades y alcaldes que trabajan cada día por sus vecinos, nuestra obligación, sin duda, es estar al lado de todos ellos, sin distinciones por el tamaño o la ubicación de cada municipio", ha indicado.

En la misma línea ha detallado que estos presupuestos buscan que "vivir en un pueblo no suponga tener menos oportunidades, peores servicios ni menos futuro" y ha recordado que por ello, “gestionamos para que las inversiones se traduzcan en realidades, que el empleo llegue, que los servicios funcionen y nuestros ayuntamientos tengan los recursos que necesitan".