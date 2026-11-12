CSIF denuncia la situación "insostenible" de Correos en Torrijos: "Hay 2.000 avisos pendientes y solo tres carteros"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves la "insostenible" situación de Correos en Torrijos y su comarca debido a, según indican, la falta de personal "crónica" y al "descomunal volumen de trabajo" que soporta una plantilla "totalmente insuficiente".

El sindicato también ha advertido de que, de los siete trabajadores de reparto que debería haber en la oficina de Torrijos, solo hay tres. Una situación que, según detallan, no solo genera problemas en el servicio de la localidad toledana, sino en una comarca que comprende 26 municipios y cuya población supera los 100.000 habitantes.

Asimismo, han señalado que el problema se basa en que la empresa pública postal "no solo no refuerza la actual plantilla sino que además no está procediendo a la cobertura de bajas y vacantes".

La falta de efectivos también está afectando a la ciudadanía que, según explican, "no está recibiendo mensajería ni paquetería en los plazos estipulados, así como las notificaciones urgentes que cuentan con plazos de respuesta muy reducidos". Además, han detallado que hay acumuladas más de 2.000 notificaciones sin entregar.

También han explicado que la oficina de Correos de Torrijos se ha quedado fuera de la campaña de refuerzos de cara a la campaña electoral, por otra parte "totalmente insuficiente" con apenas un centenar de incorporaciones en toda Castilla-La Mancha.

En estos contratos, que se prolongarán únicamente hasta el próximo 29 de noviembre, según el sindicato no pueden considerarse refuerzos efectivos, ya que se están realizando en centros de trabajo que todavía arrastran vacantes y bajas sin cubrir.

Problema estructural

CSIF ha afirmado que la situación de Torrijos es similar en toda la comunidad autónoma e igual que en el resto de España. Una circunstancia que, han indicado, se verá agravada por la campaña de las Elecciones Generales que durará del 13 al 27 de noviembre.

Ante el volumen y sobrecarga de trabajo prevista, que también coincidirá con la campaña del 'Black Friday', el sindicato exige un mínimo de 15.000 contratos de refuerzo, que deberían prolongarse de cara a la Navidad.