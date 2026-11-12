El Consorcio de Toledo convertirá en dos viviendas la casa sacerdotal del Convento de la Purísima Concepción

El Consorcio de la Ciudad de Toledo rehabilitará la antigua Casa Sacerdotal del Convento de la Purísima Concepción para convertirla en dos nuevas viviendas que podrán destinarse al alquiler. La actuación, adjudicada por 129.067 euros, tendrá un plazo de ejecución de ocho meses y busca incrementar la oferta residencial en el Casco Histórico, además de recuperar edificios protegidos de la ciudad.

La Comisión Ejecutiva del Consorcio, presidida este jueves por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha aprobado la adjudicación del contrato de obras de este inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El proyecto se enmarca en la estrategia de la institución para favorecer que más vecinos residan en el Casco Histórico y dar nuevos usos a edificios patrimoniales.

El gerente del Consorcio, Jesús Corroto, ha destacado la importancia de este tipo de intervenciones para "animar a que vivan los vecinos del Casco Histórico de Toledo". En este sentido, ha señalado que el alquiler de estos dos apartamentos es "una pequeña parte del trabajo que se hace", pero también una muestra de la continuidad de estas actuaciones.

Jesús Corroto. Consorcio Toledo

El inmueble, construido a finales del siglo XIV, cuenta con el nivel de protección 'P' dentro del Plan Especial del Casco Histórico. Ya fue objeto de una intervención en 2013 para restaurar la cubierta, las fachadas y las carpinterías.

Dos viviendas

Ahora, las obras permitirán acondicionar la primera planta y habilitar dos apartamentos de diferentes dimensiones. El primero tendrá 41,89 metros cuadrados y un dormitorio, mientras que el segundo contará con 60,95 metros cuadrados y dos dormitorios.

La vivienda más pequeña dispondrá de salón-comedor de 13,55 metros cuadrados, cocina de 11,9 metros cuadrados, baño de 3,77 metros cuadrados y dormitorio de 12,67 metros cuadrados.

Por su parte, el apartamento de dos habitaciones tendrá un distribuidor de 5,21 metros cuadrados, salón-comedor de 6,37 metros cuadrados, dos dormitorios de 8,88 y 12,02 metros cuadrados, un baño de 3,47 metros cuadrados y una cocina de 25 metros cuadrados.

Para hacer posible su puesta en uso, el proyecto contempla la instalación de los suministros desde la centralización del edificio, la restauración de las zonas comunes y las reformas interiores necesarias para garantizar la habitabilidad y comodidad de las viviendas, respetando al mismo tiempo el valor patrimonial del convento.

Otro proyecto

Esta actuación se suma al proyecto que el Consorcio ya tiene en marcha en el Convento de Carmelitas Descalzos, cuya licitación se realizó a finales de 2025.

En este caso, la institución recibió una partida de 127.866,82 euros para habilitar otras dos viviendas, de 37,6 y 42,25 metros cuadrados. Ambas dispondrán de salón-cocina, dormitorio y baño y serán gestionadas por el propio convento.

Las dos intervenciones forman parte del programa de patrimonio monumental del Consorcio y cuentan con subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios declarados Bien de Interés Cultural en la categoría 'M' del Casco Histórico.

Comisión Ejecutiva. Consorcio Toledo

Durante la Comisión Ejecutiva también se han abordado las obras que se están desarrollando en la plaza del Seco. Corroto ha destacado la incorporación de criterios medioambientales y la futura plantación de árboles, una actuación que ha requerido un trabajo previo debido a los controles arqueológicos.

Además, se ha informado sobre el Congreso Internacional 'Reimaginar la Ciudad Histórica: Personas, Patrimonio y Futuro', organizado con motivo del 25 aniversario del Consorcio. El encuentro abordará cuestiones como el acceso a la vivienda, la sostenibilidad energética y las nuevas formas de integración social a través de la participación de entidades nacionales e internacionales.