Ángel, pescadero: "El producto del súper es de peor calidad, está más atrasado. Yo voy a Mercamadrid cada semana"

El pescado se ha convertido en un alimento casi de lujo en España. Desde 2008, la ingesta por persona ha caído en un 36,2 por ciento, propiciando el cierre de más de 5.000 pescaderías, según los datos del Ministerio de Pesca.

Ángel Gómez es la cuarta generación de su familia de pescaderos en Gálvez (Toledo) y reconoce a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que los productos del mar tienen "un precio elevado". "Ten en cuenta que desde que se pesca en alta mar hasta que llega aquí pasa por muchas manos y eso sube su valor", justifica.

La demanda ha cambiado y ahora su filosofía es ofrecer el mejor producto a su clientela. Por ello, viaja personalmente a Mercamadrid dos o tres veces por semana para comprar pescado fresco. "Voy con mi furgoneta y allí en la capital tengo mis proveedores y compro dependiendo de la relación calidad-precio", explica.

Ángel atendiendo a unas clientas en su pescadería de Gálvez (Toledo). Cristian Sánchez

Frente a la comodidad y los precios más reducidos de los supermercados, Ángel defiende la pescadería de toda la vida donde la calidad y la confianza con los clientes faltan. "El pescado del súper es de peor calidad, está más atrasado" a lo que añade "yo he llegado a retirar un producto que no me ha gustado y le he dicho a mi cliente que no se lo llevara. ¿Eso en una gran superficie te lo van a decir?".

La competencia de las grandes superficies y los cambios en los hábitos de consumo, alejan este tipo de tiendas de barrio a las nuevas generaciones. "Los jóvenes no entran a mi pescadería, se van a los centros comerciales donde compran ropa, fruta y todo tipo de productos de una sola vez", lamenta el galveño.

En este sentido, Ángel percibe una barrera con el pescado entre los más jóvenes. "Escucho a muchos decir que no lo compran porque les huele la cocina o porque no saben cómo cocinarlo", subraya.

Otra de sus luchas diarias es el miedo al anisakis, un parásito común en algunas especies de pescado. "Si se fríe el pescado no pasa nada porque el bichito se muere. Si lo vas a comer crudo, hay que congelarlo", aconseja. Además, señala que "muchos pescados de acuicultura ya vienen libres de anisakis".

Género de Ángel. Cristian Sánchez

A pesar de su esfuerzo y empeño por sacar adelante el negocio de familia, Ángel tiene claro a sus 58 años que "este negocio está para dejarlo porque no llegamos a lo que tenemos que llegar para ganar dinero", lamenta a lo que confiesa que si mantiene la persiana subida es "porque es un negocio que heredé de mi padre. Y me da pena", concluye.