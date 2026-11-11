Los toledanos tendrán que pagar 50.000 euros tras la quema de 24 contenedores en las primeras horas de huelga

Toledo ha amanecido este miércoles con 24 contenedores quemados en distintos puntos de la ciudad tras los actos vandálicos registrados durante la noche previa a la huelga general. Los daños, que podrían superar los 50.000 euros, se reparten por ocho ubicaciones de la capital regional, aunque la jornada está transcurriendo con normalidad, con los comercios abiertos y actividad habitual en las calles.

Los desperfectos se concentran principalmente en los barrios de Santa Bárbara, Santa María de Benquerencia y Buenavista. Según el balance municipal, los contenedores afectados corresponden a distintas fracciones de residuos, entre ellas vidrio, papel, envases y materia orgánica.

En concreto, en la plaza de Santa Bárbara se han quemado tres contenedores, correspondientes a vidrio, papel y envases. La misma situación se ha producido en la avenida de Santa Bárbara, a la altura del número 56, y en la calle Valdeyernos, número 22, donde también han resultado afectados otros tres recipientes en cada ubicación.

A estos puntos se suman la calle Río Alberche y la esquina de la calle Laguna de Arcas con la calle Río Valdehuesa, con otros tres contenedores afectados en cada caso. En la Ronda de Buenavista, a la altura del número 2, han resultado dañados cuatro recipientes, incluidos los de residuos orgánicos, mientras que en el número 23 se han contabilizado tres. Por último, en la plaza de la Puerta Nueva han sufrido daños dos contenedores, de papel y envases.

50.000 euros en desperfectos

El coste de los desperfectos podría superar los 50.000 euros, una cantidad que tendrá que asumir el Ayuntamiento y que, según ha lamentado el equipo de Gobierno municipal, saldrá de los impuestos de los toledanos.

Desde el Consistorio se ha cuestionado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exministra y secretaria general del PSOE de Toledo, Milagros Tolón, asumirán alguna responsabilidad por los daños ocasionados.

Durante su intervención, el representante municipal ha calificado la convocatoria de huelga de "totalmente política" y ha criticado que el dinero destinado a reparar los contenedores no pueda emplearse en otras necesidades de la ciudad, como el arreglo de parques, calles o asfaltados.

También ha defendido que Toledo es una ciudad que mantiene su actividad laboral y cotidiana y ha rechazado que la convocatoria pueda provocar enfrentamientos entre sus vecinos.

Jornadas con normalidad

Pese a los desperfectos registrados durante la noche, la actividad en Toledo está siendo de normalidad durante las primeras horas de la huelga. Los comercios han abierto sus puertas y no se han comunicado alteraciones generalizadas en el funcionamiento de la ciudad.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha también ha informado de concentraciones de piquetes sin incidentes en otros municipios de la provincia, como Illescas, Olías del Rey y La Puebla de Montalbán. En Talavera de la Reina, además, se ha comunicado la presencia de algún vehículo afectado por pinchos.

En el conjunto de Castilla-La Mancha, el balance de la Delegación del Gobierno apunta a una situación tranquila, aunque se han registrado incidencias puntuales en otras provincias. En Guadalajara, los piquetes han cortado el acceso a la planta de Mahou en Alovera y han afectado a los accesos de los polígonos de Cabanillas del Campo y Marchamalo.

En Ciudad Real se han detectado incidencias en las cerraduras de diez centros educativos y en establecimientos del polígono avanzado, mientras que en Puertollano, Valdepeñas y Manzanares ha habido piquetes informativos sin incidentes destacados.

En Albacete no se han registrado problemas en los accesos a los polígonos industriales y en Cuenca se han arrojado varios contenedores a la vía pública, además de producirse concentraciones de piquetes sin incidentes en varias empresas.