El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, durante la rueda de prensa. Europa Press

El plan de Toledo contra las plagas: 83.600 euros para prevenir la proliferación de ratas e insectos en los barrios

El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha detallado los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles, entre los que se aprueba la primera y única prórroga del contrato relativo a la ejecución de los trabajos consistentes en el servicio de control y prevención de plagas en la ciudad.

Esta prórroga, con una duración de doce meses, cuenta con un importe de 83.649,96 euros, según ha informado el Consistorio.

En relación al área de Gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, ha avanzado que se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y la asociación Cultural Círculo de Arte Toledo para el año 2026 por un importe de 8.000 euros.

Asimismo, ha anunciado que se autoriza el inicio del expediente para la realización de los trabajos consistentes en el pasacalles para el acompañamiento en la cabalgata de Reyes el día 5 de enero de 2027, por un presupuesto base de licitación de 45.685 euros.

A estos asuntos se suma, según ha informado, la toma en conocimiento de la formalización del acta de replanteo de las obras de acondicionamiento de aceras de varias calles en el barrio de Santa Bárbara. Esta actuación tiene un precio de adjudicación de 104.999,90 euros y una duración de dos meses.

Además, se adjudica el contrato para el suministro, instalación y reposición de juegos infantiles en la calle Costanilla de San Lázaro, un contrato adjudicado a la empresa Crous Expert S.L. por un importe de 24.054,80 euros.

También se ha adjudicado el contrato para el suministro e instalación de elementos biosaludables en Toledo, un proyecto dividido en tres lotes. En esta ocasión, se ha adjudicado el primero de ellos, correspondiente a la actuación prevista en el Parque Nara, a la empresa Krealia Gestión de Espacios S.L., por un importe de 9.050,80 euros.