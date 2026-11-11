Los creadores son sevillanos y ya han creado esta iniciativa en 17 ciudades de España. Cedida

El "Panini de los cofrades": el álbum de cromos de la Semana Santa lanza una edición de Toledo, Talavera y Ocaña

El "Panini de los cofrades" llega por primera vez a Castilla-La Mancha. La empresa sevillana HolyCards ha seleccionado las Semanas Santas de Toledo, Talavera de la Reina y Ocaña para lanzar una colección exclusiva de 486 cromos religiosos que conforman un álbum de 54 páginas.

Este fenómeno cultural católico nació en 2023 y ya ha aterrizado en 17 ciudades de España. En la región castellanomanchega ha nacido gracias al común acuerdo de todas las hermandades y cofradías de los tres municipios toledanos, a excepción de la del Cristo Redentor de la capital.

"Elegimos ciudades que tienen una masa crítica importante y que la Semana Santa es uno de sus pilares culturales", explica a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha Rafael Ruiz Álvarez, gerente de la compañía.

Así será el álbum. Cedida

La implicación local ha permitido nutrir la serie con imágenes de los pasos, costaleros y detalles del cortejo procesional, que a su vez se completan con un archivo gráfico de los carteles de la Semana Santa de Toledo desde 1959 hasta 2025 y fotografías históricas.

Pese a que la presentación oficial prevista para este miércoles en el Ayuntamiento de Toledo se ha cancelado por las condiciones meteorológicas, la Junta de Cofradías ha confirmado que las estampitas estarán a la venta este jueves 12 de noviembre.

El sobre de siete cromos se comercializará por un euro, mientras que el álbum costará 15 euros e incluirá cinco sobres de regalo. "Vamos a hacer una tirada de 10.000 álbumes y casi cinco millones de cromos", afirma Ruiz Álvarez.

¿Cómo y dónde comprarlos?

Aunque los puntos de venta principales serán los quioscos de prensa tradicionales de Toledo capital, Talavera de la Reina y Ocaña, la distribución será nacional. "Si algún cofrade toledano está en otra parte del país, solicita en el quiosco y los puede comprar", señala.

Además, las propias hermandades y cofradías ejercerán como canal de venta directo. "Repartimos 200 sobres a cada una y además, les hacemos una aportación de 200 euros para la Bolsa de Caridad por su colaboración", apunta el gerente de HolyCards.

Pepe Pinreles fue fundada en Sevilla en 2018 y es famosa por sus diseños inspirados en la cultura popular, las tradiciones andaluzas y la actualidad. Cedida

La evolución de la firma sevillana —fundada por Javier Ayala y Juan Carlos Romero, dueños de Pepe Pinreles, la marca de calcetines que entusiasma Emiliano García-Page— ha sido vertiginosa y en tan solo tres años ha puesto en circulación más de 255.000 álbumes y 140 millones de cromos. "Tenemos colecciones de las ocho capitales andaluzas y el año pasado estrenamos Cáceres, Zamora, Salamanca, León y Zaragoza".

La mecánica de la maquetación está diseñada para evitar repetición de cromos en los sobres y el criterio editorial se basa en el trato igualitario a todas las corporaciones nazarenas. "No tenemos a un Messi que cambia de equipo. Aquí el titular es el mismo de todos los años", destaca Rafael.

Algunos de los cromos. Cedida

App para intercambiar cromos

Los cromos cofrades se concibieron pensando en el público infantil, en cambio, el perfil del comprador ha sorprendido a la propia compañía: "Nuestros clientes son los padres, no los niños. La edad media está entre los 40 y 50 años. El niño es el que engancha al padre para que coleccionen".

HolyCards ha sustituido los tacos de repetidos enganchados por una goma por 'Estampitapp', una aplicación que geolocaliza a otros usuarios con cromos en un mapa para facilitar el trueque de estampitas.

Paralelamente, la marca organiza las conocidas 'holiquedadas': eventos presenciales que reúnen a cientos de aficionados para cambiar cromos. "A lo mejor un sábado por la mañana nos reunimos unas 100-200 personas en un patio parroquial, eso sí, siempre de la mano de las hermandades".

'Holyquedada' en el Rocío. Redes

El objetivo es "convertir este álbum de cromos en el anuario cofrade" del 2026 referencia de Toledo, Ocaña y Talavera de la Reina. "La idea es continuar en 2027 y que las fotografías sean totalmente distintas", asegura el gerente de la firma.

"Hay muchos padres que nos dicen que ahora hablan más con sus hijos gracias a las estampitas. El niño le pregunta: «Papá, ¿esta qué hermandad es? ¿De aquí era el abuelo?». Al final es una forma didáctica de aprender sobre la Semana Santa y nuestras tradiciones", concluye Rafael.