Piquete en la vía de servicio de la A-42 a la altura de Olías del Rey, Toledo. J. G.

"No podemos trabajar a pérdidas": la reivindicación de la plantilla de la industria cárnica en Toledo

Los trabajadores de Incarlopsa, en su planta de Olías del Rey (Toledo), afrontan su tercera jornada de huelga para reclamar un convenio colectivo "digno" para el sector de la industria cárnica. El paro, que comenzó el lunes, llega después de 11 meses sin acuerdo y con la mesa de negociación bloqueada, según denuncia José Antonio Casado Merino, uno de los tres delegados sindicales de la empresa.

El principal escollo para alcanzar un acuerdo es la subida salarial que plantea la patronal. Casado considera que la última oferta es insuficiente y advierte de que las condiciones propuestas supondrían una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. "Nos dejan trabajando a pérdidas prácticamente", asegura.

Tras 35 años trabajando en esta empresa, Casado asegura que su deseo es regresar cuanto antes a su puesto de trabajo, pero reclama que ese regreso se produzca con unas condiciones laborales y económicas justas.

"Lo que quiero es mañana mismo entrar a trabajar", afirma, aunque insiste en que los trabajadores necesitan "tener un convenio un poquito decente".

Su mensaje final es una llamada a la comprensión y al entendimiento entre las partes. "Que firmen el convenio de una manera digna y volveremos al trabajo, porque somos trabajadores, no delincuentes".

"Que se paguen los atrasos"

Según Casado, la patronal "se niega" a reconocer los atrasos generados durante los meses en los que el convenio ha permanecido sin renovar este 2026, por lo que los trabajadores dejarían de percibir "entre 1.200 y 1.500 euros" correspondientes a este periodo si aceptasen firmar el acuerdo sin carácter retroactivo.

"Quieren que firmemos el convenio, un borrón y cuenta nueva, y todo lo que llevamos de año no nos pagan ni un duro de atrasos", critica.

Trabajadores del sector cárnico este miércoles a primera hora de la mañana. J. G.

El delegado sindical calcula, además, que cada punto de pérdida de poder adquisitivo supone alrededor de 1.200 euros anuales para los trabajadores. Por ello, considera que aceptar las condiciones actuales supondría un perjuicio económico importante, tanto por la subida salarial como por los atrasos pendientes.

Aunque reconoce que existen otras cuestiones en la negociación, como la jornada laboral, los ritmos de trabajo o las licencias, Casado insiste en que son materias en las que puede haber margen para el diálogo y las cesiones. La cuestión salarial, sin embargo, es irrenunciable para la representación de los trabajadores.