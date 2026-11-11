CMM arrasa en la emisión del funeral por las víctimas de Urda: casi un 16 % de audiencia y lo más visto en su franja

La misa funeral, celebrada este martes en la Catedral de Toledo en honor a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, ha mantenido a los castellanomanchegos pegados al televisor.

El ente público de radio y televisión autonómico de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Media (CMM), logró alzarse como líder en su franja durante la retransmisión del acto religioso con casi un 16 % de audiencia.

En este sentido, CMM alcanzó un 15,9 % de share con 73.000 espectadores de media. Asimismo, han detallado que se conectaron, en algún momento de la misa, hasta 176.000 personas.

De esta manera, este fue el espacio más visto del día en Castilla-La Mancha Media, convirtiendo a la cadena en líder absoluto de su franja.

Estas cifras impulsaron la audiencia media diaria de CMM hasta el 8,1 % de share, siendo su segundo mejor dato de toda la temporada y el registro más destacado de los últimos dos meses. Además, fue la cuarta cadena más vista en Castilla-La Mancha.

El especial duró más de dos horas en directo y estuvo presentado por Ana Isabel Albares. Además, David Rojas fue el encargado de la realización de la emisión.

Señal Pool Internacional

Castilla-La Mancha Media también fue la encargada de ofrecer la señal pool internacional, en colaboración con Canal Diocesano, para todos los medios de comunicación que iban a retransmitir este evento, consolidando el papel de la radiotelevisión autonómica como referente informativo en la región.

La programación especial de la cadena se completó con un especial en Radio Castilla-La Mancha, con un seguimiento minuto a minuto de la ceremonia y todo lo acontecido tanto en el interior como en los alrededores de la Catedral Primada de Toledo.

En cuanto al entorno digital, la retransmisión del funeral oficial alcanzó las 20.000 visualizaciones en la web y la plataforma de servicio público CMMPlay. En este sentido, los contenidos de la misa en los perfiles de redes sociales de Castilla-La Mancha Media han registrado un total de 125.000 visualizaciones.