Velázquez retrata la herencia de Tolón en Toledo: "Obras sin terminar, proyectos bloqueados y promesas incumplidas"

Velázquez ha compartido los hitos de su gestión como ejemplo que seguirá el PP de Feijóo para gobernar España. EP / Jesús Hellín

Carlos Velázquez ha aprovechado su intervención este martes en el encuentro informativo organizado por Europa Press en Madrid para reivindicar el cambio político que protagonizó Toledo en 2023 y establecer un paralelismo con la situación nacional.

El alcalde ha acusado a los anteriores gobiernos socialistas de poner la ciudad "al servicio del sanchismo" y ha contrapuesto aquella etapa con su modelo de gestión municipal, basado, según ha defendido, en la planificación, el rigor y la cercanía con los ciudadanos.

"Que Toledo dejase de ser una herramienta al servicio del sanchismo, el cambio era necesario en Toledo y hoy lo es en España", ha afirmado Velázquez, que ha situado la llegada del PP al Ayuntamiento como un punto de inflexión después de 16 años consecutivos de gobiernos socialistas.

El regidor ha resumido esa transformación con una comparación sobre la relación entre el Ayuntamiento y los vecinos. "En Toledo hemos pasado de mirar por encima del hombro y de manera despectiva, a mirar a los ojos de los ciudadanos", en clara alusión a la exalcaldesa y hoy ministra Milagros Tolón.

Frente a esa etapa, ha defendido una forma de gobernar "con humildad, reconociendo errores, y con respeto a las instituciones".

El alcalde entrevistado por el delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha. Ayto. Toledo

Velázquez ha presentado Toledo como un ejemplo de gestión que podría trasladarse al conjunto del país. "Toledo es un ejemplo de cómo gobernar, con planificación, coherencia, rigor, valentía y responsabilidad, es decir, gestionando", ha señalado.

También ha reivindicado la necesidad de tomar decisiones y afrontar dificultades sin esquivar los problemas. "Valentía para afrontar problemas y no girar la cara ante un reto de ciudad, valentía para tomar decisiones que otros evitaban", ha dicho frente al legado de los gobiernos socialistas.

Leire Díez y DANA

Para explicar de dónde viene la ciudad, el alcalde ha repasado algunos proyectos e iniciativas que, según ha denunciado, quedaron pendientes durante los gobiernos del PSOE, con Milagros Tolón como alcaldesa en los últimos ocho años.

Uno de los ejemplos que ha puesto sobre la mesa ha sido el Museo Postal de la calle de la Plata. Velázquez ha recordado que en febrero de 2023 Leire Díez, la fontanera del PSOE, visitó Toledo para anunciar la finalización de las obras y su próxima apertura.

Sin embargo, ha asegurado que las instalaciones destinadas a museo continúan cerradas y que los trabajos siguen sin concluir. Además, ha denunciado que el presupuesto inicial de 2,1 millones de euros se ha elevado hasta los 3,4 millones sin que, según ha reprochado, se hayan ofrecido explicaciones suficientes.

El alcalde también ha recurrido a las inundaciones provocadas por la DANA en el barrio de Azucaica en septiembre de 2021. Ha recordado que la entonces ministra Teresa Ribera visitó la zona junto a Tolón y anunció inversiones.

En la imagen, Carlos Velázquez este martes en Madrid en el encuentro informativo con Europa Press. Ayto. Toledo

En este sentido, ha asegurado que cuando el PP llegó al Gobierno municipal en 2023 "no sólo no había obras, es que no había proyecto ni presupuesto".

Velázquez ha vinculado aquel episodio con las inundaciones posteriores que afectaron a la provincia de Toledo y que dejaron fallecidos, y ha defendido que su equipo municipal actuó ante los problemas que encontró.

Sin avances para Toledo

El alcalde ha extendido sus críticas a la actuación del Ejecutivo central y ha asegurado que Pedro Sánchez no ha visitado Toledo desde que él llegó a la Alcaldía.

Una ausencia que ha vuelto a poner de relieve al recordar que el presidente tampoco asistirá al funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que se celebra este martes en la Catedral de la capital regional.

Más allá de las visitas institucionales, Velázquez ha denunciado la falta de avances en distintas infraestructuras que considera estratégicas para el futuro de Toledo.

Entre ellas ha citado el puente sobre la A-40, del que asegura que no hay noticias; las obras del tercer carril de la TO-23, cuyo comienzo se había anunciado para octubre y que, según ha afirmado, todavía no han arrancado; y la rehabilitación del edificio de la Delegación del Gobierno en la plaza de Zocodover "con la imagen degradante que se da en el corazón de la ciudad".

Cuartel de la Guardia Civil

Especialmente duro se ha mostrado con la situación de la Guardia Civil. Velázquez ha denunciado lo que considera un trato inadecuado por parte del Gobierno central y ha criticado los anuncios sobre la construcción de nuevas dependencias en ubicaciones que, según ha explicado, resultaron inviables.

Primero se planteó una parcela en Vega Baja, donde existen restos arqueológicos, y posteriormente otra en La Peraleda, en un terreno que el alcalde ha descrito como inundable.

A esta situación ha sumado el desalojo de 15 familias que residían en el actual cuartel de la Guardia Civil y que tuvieron que abandonar sus viviendas por el deterioro de las instalaciones. "Es una vergüenza en el trato a la Guardia Civil y un engaño sistemático", ha censurado.

"Es una vergüenza en el trato a la Guardia Civil y un engaño sistemático" Carlos Velázquez, alcalde de Toledo

El último de los grandes asuntos que ha puesto sobre la mesa ha sido el proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa. Velázquez ha reivindicado el papel de Toledo en el trazado, al considerar que la ciudad aporta valor a una infraestructura que conecta cinco ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Así, ha denunciado la falta de consideración hacia los intereses de la capital regional durante su tramitación. "Toledo aporta valor a esa línea y nos han tratado con una falta de respeto absoluta", ha afirmado.

Con este balance, el responsable municipal ha defendido que el cambio que se produjo en Toledo en 2023, cuando el PP puso fin a 16 años de gobiernos socialistas, es el ejemplo que ahora debe servir de referencia para España.

Una idea que ha compartido con Miguel Tellado, secretario general del PP, durante un encuentro en el que ambos han situado el próximo 29 de noviembre como una cita electoral decisiva para el futuro político del país y "la más importante desde la Transición", como ha apuntado el dirigente popular nacional.