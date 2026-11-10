Avant destino a Madrid desde Toledo en los andenes de la capital, imagen de archivo. Óscar Huertas

Los usuarios del AVE Toledo-Madrid, entre la solidaridad con los maquinistas y el hartazgo: "Llueve sobre mojado"

La jornada de huelga de los maquinistas ha vuelto a poner este martes a los usuarios del tren Toledo-Madrid ante un escenario de incertidumbre. Tres días de paros que esta semana obligan a los viajeros a reorganizar sus desplazamientos, buscar alternativas de transporte y asumir las consecuencias de posibles retrasos o cambios en el servicio.

La situación la afrontan con cansancio y hartazgo, pero también con comprensión y solidaridad hacia los profesionales ferroviarios. Porque, como recuerdan desde la Asociación de Usuarios del Tren de Toledo, por encima de cualquier reivindicación está la seguridad de quienes trabajan y viajan sobre las vías.

Su portavoz, Javier Esquinas, ha trasladado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el respaldo de los usuarios a las demandas de los maquinistas, especialmente después de los graves accidentes ferroviarios registrados en los últimos meses.

Los siniestros de Adamuz y Urda, en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, han dejado más de un centenar de víctimas mortales y han situado la seguridad ferroviaria en el centro del debate.

"Lo primero es nuestra comprensión y solidaridad con los maquinistas, porque hablamos de seguridad y de vidas", señala Esquinas, quien insiste en que los viajeros entienden y comparten sus reivindicaciones.

"El maquinista que cada día sube al tren necesita seguridad y no subirse temiendo por perder la vida y no volver a casa", subraya.

"Lo primero es nuestra comprensión y solidaridad con los maquinistas, porque hablamos de seguridad y de vidas" Javier Esquinas, portavoz de los usuarios

Sin embargo, ese respaldo no evita el desgaste de quienes utilizan a diario la conexión entre Toledo y Madrid. La huelga llega, además, en un contexto especialmente complicado para los viajeros, que llevan años encadenando dificultades en el servicio.

"Hay solidaridad, pero hay cansancio", resume el portavoz de la asociación, que describe una incertidumbre que se repite prácticamente cada jornada.

"Uno llega a la estación y no sabe si va a salir el tren, si te van a montar en un autobús", explica. Una alternativa que implica más tiempo para llegar a Madrid y que tiene consecuencias directas en la vida laboral de los usuarios. Llamar a la empresa, avisar de que se llegará tarde y reorganizar la jornada.

Una situación que, según Esquinas, también acaba repercutiendo en las relaciones laborales. "La gente se cansa y tu jefe también", apunta.

A este escenario se suma la necesidad de buscar otros medios de transporte durante los tres días de huelga, con el consiguiente trastorno económico y organizativo para quienes dependen del tren para desplazarse a diario.

Sucesión de incidencias

Para los usuarios toledanos, el problema no se limita, por tanto, a los paros convocados, sino a una sucesión de incidencias que ha ido minando la confianza en el servicio.

Uno de los aspectos que más preocupa a la asociación es, precisamente, el funcionamiento de los servicios mínimos. Esquinas recuerda que en Toledo históricamente se habían garantizado durante las jornadas de huelga.

No obstante, desde el accidente de Urda esta premisa "ya no se cumple, los servicios mínimos ya no se respetan".

"Hay hartazgo y resignación, también incertidumbre diaria", concluye Esquinas. Un sentimiento que vuelve a acompañar a los usuarios del Toledo-Madrid en una semana de huelga en la que la seguridad ferroviaria y la calidad del servicio vuelven a estar en el centro de sus preocupaciones.