Los Reyes muestran su cariño a los familiares de las víctimas una vez finalizado el funeral en la Catedral de Toledo. EFE / Ballesteros

Los Reyes consuelan uno a uno a los familiares de las víctimas de Urda mientras Sánchez graba su pódcast con Jordi Wild

Es el primer funeral de estas características que acoge la Catedral Primada de Toledo en el siglo XXI, con la presencia de Sus Majestades los Reyes, Felipe VI y doña Letizia, y una amplia representación institucional. También es la primera vez que el Cristo de la Vera Cruz de Urda se contempla fuera de su basílica.

Pero más allá de la expectación generada por estos dos acontecimientos históricos, el centro del acto litúrgico que se ha celebrado en la Dives Toletana han sido las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda, y sus familias, también quienes hoy lo pueden contar y están junto a los suyos.

El silencio y el respeto se han impuesto tanto en el templo, como en el exterior, donde unas 300 personas aguardaban la llegada de los Reyes de España. Una ovación cerrada y tres vivas, uno dirigido a Felipe VI, otro a doña Letizia, y otro a España, así como un “¡Pedro Sánchez, fuera!”, que no ha tenido seguimiento, han roto, por un instante, el silencio.

La ausencia del presidente del Gobierno en la misa funeral por las víctimas de Urda se ha convertido estos días en motivo de crítica y enfrentamiento político. Cuando las campanas de la Seo Metropolitana han tocado a difunto, Pedro Sánchez se encontraba grabando un pódcast con Jordi Wild.

Y así, bajo el tañido de las campanas, anochecía en Toledo, mientras la luz tenue de las farolas recibía en la Puerta Llana de la Catedral a los representantes públicos que han querido acompañar a los 144 familiares que han participado en la celebración, como Ana Benítez, la joven que ha perdido a su hermano David de 38 años, sevillanos.

Ana se ha encargado de la primera lectura de la eucaristía. Durante las agónicas jornadas en las que se identificaron los restos mortales, esta joven permaneció en la Casa Sacerdotal de Toledo, desde donde compartió con los medios su testimonio como creyente. “Si no es por la fe, esto no se sostiene”, mantuvo.

El templo primado sobrecoge, aún más cuando el órgano de Verdalonga acompaña la liturgia. Una procesión de 69 velas ha precedido la ceremonia. Han sido depositadas a los pies del Cristo de Urda, la gran devoción de La Mancha, incluso de la Archidiócesis, portadas por vecinos del municipio que desde el primer instante se volcó en el auxilio a los afectados por la colisión de los trenes Iryo y Renfe.

El farmacéutico de Urda, uno de los primeros en llegar a la zona cero del siniestro, Antonio García, se encontraba este martes entre los asistentes al funeral, así como Cristina, que viajaba en el vagón número cinco del AVE, y otros tantos familiares y supervivientes que llevan su dolor en silencio.

La Catedral ha dispuesto más de un millar de sillas, que se han ocupado en su mayoría. Desde primera hora de la tarde, han sido numerosas las personas que han hecho fila en la Puerta del Reloj para acceder al funeral. “Llevamos aquí desde las tres y media de la tarde”, afirmaban a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha vecinas de Consuegra y de Ocaña.

Felipe VI y doña Letizia, ante el Cristo de la Vera Cruz de Urda al término de la celebración religiosa. EFE / Ballesteros

Antes de la bendición final, el secretario de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán, ha dado lectura a las palabras que el Papa León XIV rubricó como aliento para las familias, así como a la bendición apostólica “como signo de esperanza en el Señor resucitado”.

Sus Majestades los Reyes de España han dado consuelo y apoyo a los familiares. Tras la finalización de la eucaristía se han dirigido ante el Cristo de la Vera Cruz, donde han permanecido un momento en silencio, antes de estrechar sus manos con las de las familias. No han faltado las muestras de respeto, cargadas de cariño, con abrazos y besos.

Representantes institucionales

La misa funeral ha reunido una amplia representación de las principales instituciones del Estado, del Gobierno central, de las comunidades autónomas y de las formaciones políticas.

Junto a los Reyes, han estado presentes la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, así como representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Por parte del Gobierno central han acudido el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y las ministras Margarita Robles, Milagros Tolón y Mónica García.

La ceremonia ha contado también con la presencia de representantes de las instituciones de seguridad y justicia, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, entre otros, así como el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, el teniente general Francisco Javier Marcos.

García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha asistido a la ceremonia, junto a otros representantes autonómicos. EFE / Ballesteros

La representación autonómica ha sido especialmente numerosa. Además del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han asistido los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno; de Extremadura, María Guardiola; de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Asimismo, han participado en la celebración la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la de las Islas Baleares, Marga Prohens, y el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, entre otros.

También han acudido representantes municipales, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, anfitrión de una convocatoria que ha convertido a la capital regional en punto de encuentro de las principales autoridades políticas del país.

Alberto Núñez Feijóo, a la derecha, conversa con Francisco Pardo (centro), Francisco Javier Marcos y Juan Jesús Vivas (izquierda). EFE/ Ballesteros

En el ámbito de los partidos políticos, han estado presentes el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Por parte de Vox ha acudido el diputado Manuel Mariscal, junto a otros representantes de la formación.