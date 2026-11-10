El PP defiende la necesidad de alinear los gobiernos de España, Castilla-La Mancha, Extremadura y Talavera

Este martes se ha celebrado un encuentro con afiliados del PP de Talavera de la Reina que ha contado con la presencia del líder del partido en la comunidad, Paco Núñez; la presidenta de Extremadura y del PP de Extremadura, María Guardiola; el candidato por Toledo al Congreso y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; y el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio.

El presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha defendido la necesidad de impulsar una nueva etapa de colaboración institucional entre los gobiernos de España, Castilla-La Mancha, Extremadura y de Talavera de la Reina para "favorecer el desarrollo económico, industrial y logístico de la ciudad y su comarca".

Para Núñez, las fronteras administrativas entre comunidades autónomas no deben convertirse en un obstáculo, sino en una oportunidad para estrechar la colaboración y aprovechar las posibilidades de crecimiento conjunto.

Además, ha puesto el foco en el eje de crecimiento entre Madrid y Lisboa, cuyo recorrido atraviesa Talavera y Extremadura. Y ha defendido que ambas regiones deben trabajar conjuntamente para aprovechar su potencial económico, empresarial, industrial y logístico.

Y ha destacado las medidas impulsadas por el Gobierno de María Guardiola en Extremadura, especialmente "en materia de reducción de impuestos, simplificación administrativa, agilización de proyectos empresariales y apuesta por las infraestructuras y los desarrollos logísticos".

"Talavera necesita que los compromisos institucionales se traduzcan en actuaciones concretas y resultados. La ciudad debe contar con el respaldo de todas las administraciones para desarrollar sus posibilidades de crecimiento", ha expresado.

Talavera reclama el AVE

Por su parte, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha defendido la necesidad de que su ciudad, Castilla-La Mancha y Extremadura mantengan un frente común para reclamar las infraestructuras pendientes. Se ha referido especialmente a la llegada del AVE, ante "el olvido de Pedro Sánchez".

Gregorio ha destacado que Talavera mantiene "muchos lazos de unión" con Extremadura, no solamente sociales, sino también económicos, patrimoniales y culturales. Y comparten reivindicaciones fundamentales, especialmente en materia ferroviaria.

Gregorio también ha reclamado al Gobierno de España las inversiones que necesita Talavera, recordando que las grandes ciudades dependen en buena medida de las actuaciones del Estado.

"Además del AVE, Talavera necesita el tercer carril ante los colapsos de las carreteras, el desdoblamiento de la entrada a la ciudad, que la Junta no ejecuta el convenio firmado y la reconstrucción del Puente Viejo", ha sentenciado.

Modelo del PP

Por último, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado el modelo de gobierno que está aplicando el PP en la comunidad extremeña como ejemplo para lo que puede suceder en España.

"Extremadura demuestra que se pueden bajar impuestos y se puede crear empleo, crear riqueza y fortalecer la economía y los servicios públicos. El PP está aplicando este modelo con éxito en once comunidades autónomas y dos ciudades autónomas", ha indicado.

Además, ha asegurado que la forma de gobernar del PP es "para todos", sin enfrentar a unos ciudadanos con otros y sin utilizar las instituciones "como un cortijo".

"Lo que ocurrió en Extremadura en 2023 se repetirá en el conjunto del país el 29 de noviembre y en Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas de 2027", ha finalizado.