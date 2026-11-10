Page pide que el "doloroso" funeral en la Catedral de Toledo sirva como "propósito de país" para que no vuelva a ocurrir

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido que la misa funeral celebrada este martes en la Catedral Primada de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda sirva como "un propósito de país para que no vuelva a ocurrir algo que no debe pasar y evitar lo que se puede evitar".

"Este es el mejor homenaje que podemos hacer", ha expresado el líder autonómico a través de sus redes sociales tras la celebración del funeral.

Page ha reconocido que durante la misa se han vivido "momentos de especial dolor" junto a los familiares de las personas fallecidas y heridas en el siniestro ferroviario del pasado 28 de octubre.

Hoy, en la Catedral de Toledo, hemos vivido momentos de especial dolor junto a los familiares de las personas fallecidas y heridas en el accidente ferroviario de Urda. Agradezco a Sus Majestades los Reyes, junto al resto de autoridades del Estado, que nos hayan acompañado en este homenaje, que también quiero que nos sirva de propósito, de un propósito de país, para que no vuelva a pasar algo que no debe pasar y evitar aquello que se puede evitar. Es el mejor homenaje que podemos hacer. — Emiliano García-Page (@garciapage) November 10, 2026

Además, ha agradecido la presencia de los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, así como la del resto de autoridades que han acudido a un acto marcado por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un funeral histórico

La Catedral Primada de Toledo ha acogido un funeral histórico al que han asistido 144 familiares de las víctimas y una amplia representación institucional.

La ceremonia ha estado oficiada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y ha tenido como uno de sus momentos más emotivos una procesión de 69 velas, una por cada fallecido, que algunos vecinos de Urda han depositado a los pies del Cristo de la Vera Cruz.

Durante la homilía, el arzobispo ha pedido que "se esclarezcan las causas del terrible suceso, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir".

Otro de los momentos que han marcado la ceremonia ha sido la primera lectura a cargo de Ana Benítez, la joven que ha perdido a su hermano David de 38 años en el accidente.

Al término de la misa, los Reyes se han acercado al Cristo de Urda y han permanecido unos instantes en silencio, antes de saludar a todos y cada uno de los familiares de las víctimas presentes en la Catedral.