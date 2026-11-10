Abierto al público, con los Reyes, 5 ministros, 11 obispos y sin Sánchez: así será el funeral por las víctimas de Urda

Todo está listo para que la Catedral de Toledo acoja a las 19:00 horas de este martes el funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, una celebración religiosa que será celebrada por once obispos y el nuncio Apostólico de Mozambique, y cuenta con 62 medios acreditados de varios países.

Fuentes de la Seo toledana han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que todo aquel que quiera acudir al oficio religioso podrá hacerlo en la nave del templo, mientras que las zonas más próximas al altar, instalado en la 'Puerta de los Leones', estarán reservadas a familiares y autoridades.

Como les venimos informando en los últimos días, entre estas últimas se encuentran los Reyes de España y cinco ministros: el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, y Transportes, Carlos Cuerpo; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estas dos últimas castellanomanchegas.

La ausencia más sonada será la del presidente, Pedro Sánchez, que a esa hora tiene previsto someterse a una entrevista de campaña en el podcast del 'influencer' Jordi Wild.

Sánchez, en una aparición en La Séptima, ha argumentado su no asistencia en el hecho de que "siempre ha ido a ceremonias aconfesionales y no acude a oficios religiosos".

Quien sí estará presente es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ejercerá de anfitrión de otros siete gobernantes autonómicos como son el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el de Andalucía, Juanma Moreno; la de Baleares, Marga Prohens; la de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; el de Murcia, Fernando López Miras y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Del mismo modo, también acudirá el presidente nacional y candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo; el presidente regional del partido, Paco Núñez; el alcalde de Toledo y cabeza de lista del PP al Congreso, Carlos Velázquez y la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo.

Once obispos y un nuncio

El oficio religioso estará presidido por el arzobispo Primado de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y concelebrado por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo; el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la CEE, César García Magán; el nuncio apostólico en Mozambique, Luis Miguel Muñoz Cárdaba, y los obispos eméritos de Toledo, Albacete y Segovia, Braulio Rodríguez, Ángel Fernández Collado y Ángel Rubio, respectivamente.

También concelebrarán los obispos de Cuenca, José María Yanguas; de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz Martorell; de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea, y de Albacete, Ángel Román Idígoras, así como varios vicarios, el deán de la Catedral Primada y los párrocos de Urda, José Miguel Rodríguez, y de Los Yébenes, Fernando Fernández Bobadilla, tal y como ha informado el Arzobispado de Toledo.

En la parte derecha del altar, estará situado el Cristo de la Vera Cruz de Urda junto a 69 velas, una por cada víctima mortal del accidente. La imagen de este Nazareno, que goza de una gran devoción en toda la comunidad autónoma, llegaba en la noche de este lunes entre importantes medidas de seguridad y protección.

Del mismo modo, la lectura de la misa funeral será pronunciada por un familiar de una víctima y en los cánticos litúrgicos intervendrán la capilla musical de la Archidiócesis, la agrupación coral del seminario mayor de Toledo y los seises de la Catedral, una escolanía de niños cantores asociada a la Catedral Primada desde el siglo XII y que en la actualidad está vinculada al colegio Nuestra Señora de los Infantes.

En cuanto a la cobertura informativa, se han acreditado un total de 62 medios de comunicación, entre ellos agencias de noticias de Alemania, Francia, Canadá y Dinamarca.