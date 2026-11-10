Esther, hermana de una víctima de Urda, critica la ausencia de Sánchez en el funeral: "Que venga para decirle cuatro cosas"

La Catedral de Toledo acogerá este martes la misa funeral en honor a las víctimas del accidente ferroviario que el pasado 28 de octubre se llevó la vida de 69 personas. Un funeral que, desde que fue anunciado, ha estado en el foco de la polémica por las ausencias.

A la ceremonia religiosa, presidida por once obispos y el nuncio Apostólico de Mozambique, asistirán los Reyes de España, ocho gobernantes autonómicos y cinco ministros del Gobierno de España, aunque sin la presencia de su máximo representante, Pedro Sánchez, quien a las 19 horas —hora prevista para la celebración— tiene una entrevista de campaña.

Mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho un llamamiento para este sea un acto de unión en el que "se pudieran encontrar todos los españoles", el presidente de España, Pedro Sánchez, ha confirmado que no asistirá al funeral tras expresar que no acude habitualmente a este tipo de oficios.

Esther Emeterio, hermana de Pepe San Emeterio (54 años, Sevilla), víctima mortal del accidente de Urda, ha compartido con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha su reflexión sobre la ausencia del Jefe del Gobierno a la misa funeral, aunque ha asegurado que "la familia no vamos a desplazarnos hasta Toledo"

La familiar ha asegurado que al principio le parecía "horrible que viniera" tanto Sánchez como Óscar Puente, exministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Sin embargo, tras "analizarlo", cuenta que: "Te entran ganas de decir que venga, que venga para decirle cuatro cositas".

Asimismo, ha indicado que este lunes asistió al funeral celebrado en Sevilla —su lugar de residencia— junto a sus seres queridos. Una ceremonia a la que ha calificado de "preciosa" e "impresionante" y en la que el arzobispo "dijo unas palabras muy claras y contundentes", señalando que, "básicamente" expresó que “el que tenga que pagar, que pague"

En cuanto al apoyo institucional, Esther ha asegurado que ni ella ni su familia han "recibido apoyo del Gobierno en ningún aspecto". "Nadie ha tenido la delicadeza de llamar a las familias a decirles bueno, oye, lo siento", ha dicho. En paralelo, ha recalcado que en su familia sí han estado "muy arropados" con las instituciones de Sevilla.

"A mí ahora que me llamen no me sirve de nada", ha indicado mientras ha pedido que los responsables "paguen igual que cualquier ciudadano que pagamos cuando cometemos una infracción. Que no se vayan de rosita, que haya una investigación y que vayan a la cárcel, igual que pagamos todos los ciudadanos".

"Yo lo único que pido es justicia, que haya un juicio, que haya una jueza que se encargue de hacer una investigación en condiciones. Y que el que tenga que pagar, que pague, pero que pague con cárcel", ha concluido.