La Diputación de Toledo moviliza 75.000 euros para impulsar el patrimonio turístico de Talavera de la Reina

Reunión entre la Diputación de Toledo y el alcalde de Talavera de la Reina. Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina fortalecen sus lazos de colaboración para favorecer la promoción turística de la ciudad de la cerámica, la difusión de su patrimonio y el reconocimiento de la artesanía talaverana, a través de dos convenios de cooperación económica aprobados por la Junta de Gobierno de la Institución.

Los acuerdos, que suman una aportación provincial de 75.000 euros, se centran en dos ámbitos complementarios. Por un lado, el desarrollo de actividades y experiencias para descubrir Talavera de la Reina, y por otro, la promoción de su oferta artesanal, con especial atención a la cerámica.

En este sentido, el primero de los convenios, que asciende a 45.000 euros, contempla la colaboración económica de la Diputación con el Ayuntamiento talaverano para organizar actividades turísticas relacionadas con la interpretación del patrimonio, la divulgación y puesta en valor de la cerámica, así como experiencias vinculadas a la gastronomía y los productos locales.

El segundo acuerdo destina 30.000 euros a apoyar iniciativas dirigidas a promover la artesanía característica de Talavera, mediante talleres cerámicos, murales artísticos de gran formato y otras actividades artesanales orientadas a la promoción cultural y turística de la ciudad. El presupuesto previsto para este proyecto es de 35.000 euros.

La colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento incluye también la difusión de las actividades a través de los canales de promoción turística de la institución provincial, entre ellos sus oficinas de turismo y redes sociales, con el objetivo de contribuir a que estas propuestas lleguen al público y favorezcan el conocimiento de los recursos culturales y turísticos de Talavera y su entorno.