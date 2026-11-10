El deseo de Velázquez: arrebatar de nuevo la Alcaldía de Toledo al PSOE con Tolón como candidata municipal

La cita electoral del próximo 29 de noviembre revelará una fotografía clara de cómo votan los ciudadanos de Toledo. Del reparto de los cinco escaños de la provincia entre las diferentes fuerzas políticas con opciones reales de representar a la ciudadanía toledana en el Congreso (Partido Popular, Partido Socialista y Vox) se podrán sacar conclusiones extrapolables tanto al panorama local, como regional.

Aunque la aritmética dice que un porcentaje de ciudadanos acude a votar en clave nacional con una papeleta que meses más tarde, en las elecciones municipales y regionales, puede cambiar por otra más afín a la persona que a la ideología del partido en el que depositó su confianza en las elecciones nacionales, lo cierto es que esos datos serán analizados al detalle por los políticos que gobiernan y por la oposición.

Con el resultado del escrutinio sobre la mesa, los aparatos de los partidos políticos, como el PSOE, tendrán margen para decantarse por uno u otro candidato. Esto no pasará en el PP, que ya ha cerrado filas, al menos, con sus alcaldes y alcaldesas, que repetirán como cabezas de lista en las municipales de 2027.

Así, Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, ha confesado en un encuentro informativo organizado por Europa Press este martes que más allá de enfrentarse el próximo 29-N a la exalcaldesa y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, como números uno a la Cámara Baja por la provincia de Toledo, su deseo es otro.

"Soy alcaldable"

"Sería más morboso ir contra Milagros Tolón en las elecciones municipales", ha afirmado, además de compartir que su relación con la ministra es mínima. "No hablo mucho con ella últimamente", ha comentado.

Y es que Velázquez arrebató la Alcaldía de la capital regional a Tolón en 2023 fruto del pacto de Gobierno con Vox, una fórmula que se repitió en numerosos ayuntamientos de la región y del país. Ahora, el alcalde aspira a revalidar el Ejecutivo local y a hacerlo con más votos que el PSOE, incluso, con mayoría absoluta para decidir el futuro de Toledo sin la muleta de Vox.

Preguntado por su futuro político como diputado nacional o por las quinielas que en los mentideros políticos le ven como ministro de un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo, el alcalde ha sido muy claro: su prioridad es Toledo y los toledanos.

Sobre las quinielas que en los mentideros políticos ven a Velázquez como ministro de un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo, el alcalde ha sido muy claro: su prioridad es Toledo y los toledanos

"Soy alcaldable", ha asegurado, aunque sin desvelar si mantendrá el acta de diputado si tras el 29-N el PP no logra formar Gobierno "porque no contemplamos esa posibilidad".

Antes de dar el paso que con toda probabilidad le llevará a compatibilizar la Alcaldía con su acta en el Congreso de los Diputados, aunque para ello necesitará una autorización extraordinaria contemplada en los estatutos del PP, el alcalde ha asegurado que lo habló con su mujer y su familia, y que está mentalizado para dar más de sí mismo, ya que ambas responsabilidades "supone una mayor exigencia".

En el transcurso de este encuentro informativo, Velázquez también ha explicado que la propuesta para encabezar la lista del PP por Toledo al Congreso le llegó a través de una llamada de teléfono del secretario general del PP, Miguel Tellado, y minutos más tarde del presidente Alberto Núñez Feijóo.

Aquí ha desvelado que fue Tellado quien le llamó en 2023 para proponerle como candidato a la Alcaldía de Toledo y poner fin a 16 años de gobiernos socialistas. "El cambio era necesario en Toledo y hoy lo es en España", ha zanjado.

Velázquez afronta de esta forma dos citas electorales que serán clave para su futuro político. La confianza de Feijóo la tiene, y la confianza en sí mismo existe, además, avalada por la gestión local y por su papel clave en el PP de la provincia, del que es presidente. Su carrera no ha hecho más que despegar.