Castilla-La Mancha destina más de 200.000 euros a obras de emergencia por la falta de agua en dos pueblos del Pusa

Una semana después de que el Consejo de Gobierno llevase a cabo la autorización de un gasto de 100.000 euros para ejecutar medidas de emergencia, la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha avanzado que el Ejecutivo regional ha aprobado dos obras de emergencia para el abastecimiento de la mancomunidad del Pusa.

Según ha explicado Padilla, estas actuaciones se han aprobado en dos de los municipios más afectados, San Martín de Pusa y Retamoso de la Jara, ambos ubicados dentro de la provincia de Toledo. Además, estas son dos de las cuatro localidades que no tienen alternativa al embalse que les suministra agua.

En este sentido, ha detallado que en San Martín de Pusa se invertirán 155.000 euros: "El municipio ya disponía de un sondeo ejecutado, pero faltaba equiparlo y conectarlo al sistema de distribución. La actuación de emergencia ha permitido ponerlo en servicio mediante la instalación del bombeo, la caseta y la conducción de impulsión hasta el depósito de la Mancomunidad del Río Pusa".

Asimismo, Padilla ha explicado que las obras incluyen el equipamiento de un sondeo de 130 metros de profundidad, con un caudal de explotación previsto de 20 m³/h, una conducción de impulsión de aproximadamente 680 metros hasta el depósito y un suministro provisional desde la Fuente del Pozo Nuevo durante las obras.

En cuanto a Retamoso de La Jara, la consejera ha comunicado de una inversión de 52.235 euros para la puesta en servicio de un nuevo sondeo. En este sentido, ha explicado que las obras incluyen el equipamiento de un sondeo de 150 metros de profundidad en las inmediaciones del depósito municipal.

"Para incorporarlo al abastecimiento, hay que equiparlo de un grupo de bombeo, la conducción del agua hasta el depósito y dotarlo de suministro eléctrico, así como de los elementos de control y medida necesarios", ha indicado.

Padilla ha recalcado que, aunque las poblaciones de San Martín de Pusa (623 vecinos) y Retamoso de La Jara (109 vecinos), el Ejecutivo trabaja para garantizar a todos los ciudadanos ese suministro de agua necesario.

También ha recordado que "ambas actuaciones se incorporan en el nuevo recurso al sistema de la Mancomunidad del Río Pusa". Unas medidas que, según señala, las han hecho "con celeridad" y ha recalcado que "el auxilio lo solicitaron el 23 de septiembre ante las dificultades de abastecimiento y el 9 de octubre se declaró la declaración de emergencia de estas actuaciones".