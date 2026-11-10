El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, durante la homilía en la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. EFE / Ballesteros

El arzobispo de Toledo exige esclarecer las causas del accidente de Urda y medidas para que no vuelva a repetirse

El dolor por las víctimas del accidente ferroviario de Urda ha llenado este martes la Catedral Primada de Toledo, donde el arzobispo, Francisco Cerro Chaves, ha presidido la misa funeral en recuerdo de los fallecidos.

En una celebración marcada por el recuerdo de quienes perdieron la vida y el acompañamiento a sus familias, el prelado ha querido que la solidaridad expresada ante la tragedia se traduzca también en compromisos concretos y en exigencias de responsabilidad.

"Ante este terrible accidente, es legítimo pedir que se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia como la que hemos sufrido", ha reclamado durante su homilía.

Cerro ha subrayado que el recuerdo de los fallecidos debe servir también para impulsar un compromiso colectivo con la seguridad. "La memoria de quienes han perdido la vida nos exige también trabajar por la seguridad y por el valor de cada vida humana", ha compartido.

Cercanía con las familias

Junto a esta llamada a la responsabilidad, Francisco Cerro ha dedicado buena parte de su homilía a las familias de los fallecidos, a quienes ha trasladado el cariño y la cercanía de la Iglesia. "Sabemos que detrás de cada vida arrebatada hay una historia de amor, una familia, unos proyectos, unas ilusiones y tantos momentos compartidos que ahora se convierten en recuerdo", ha expresado.

Cerro ha recordado que detrás de cada vida arrebatada "hay una historia de amor". EFE / Ballesteros

El prelado ha reconocido que ninguna palabra puede sustituir a las personas que han perdido y ha asegurado que la Iglesia quiere permanecer a su lado también cuando termine la celebración y regresen a sus hogares. "No queremos que os sintáis solas", ha afirmado, antes de recordar que su acompañamiento no debe limitarse al funeral.

En uno de los momentos más emotivos de la homilía, se ha dirigido directamente a los familiares de las víctimas para trasladarles un mensaje que ha querido hacer extensivo a todos los afectados. "No estáis solos. Que no os falte una mano tendida, un hombro donde llorar y una comunidad que os acompañe", ha añadido.

También ha tenido palabras para los heridos, especialmente para quienes continúan hospitalizados o afrontan intervenciones y tratamientos. "No os olvidamos. Seguimos pendientes de vosotros, de vuestra salud y de vuestra recuperación", ha manifestado.

Gratitud a la respuesta

Francisco Cerro ha agradecido, asimismo, la labor de los servicios de emergencia, los profesionales sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los militares, las autoridades, los sacerdotes, los voluntarios, Cáritas y todas las personas que han prestado ayuda desde que se produjo el accidente.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, en el momento inicial de la ceremonia, cuando se han depositado 69 velas a los pies del Cristo de Urda. EFE / Ballesteros

La homilía ha concluido con una llamada a que el recuerdo de las víctimas no caiga en el olvido y a que la tragedia haga crecer la fraternidad, la responsabilidad y el compromiso con la vida. "Que esta tragedia no nos haga más indiferentes, sino más humanos; no más distantes, sino más hermanos", ha pedido el arzobispo.