El PSOE de Toledo pide la dimisión de Lozano por "engañar" con la Maratón Imperial: "No está homologada"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha exigido la "dimisión inmediata" del concejal de Deportes de la capital regional, Rubén Lozano, tras confirmarse que la I Maratón Imperial, programada para este domingo 15 de noviembre, "no está homologada ni figura en el calendario oficial nacional", han criticado.

Desde el PSOE califican la gestión de Lozano como un "engaño" y una "falta de respeto" tanto a los miles de participantes como a la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha.

El viceportavoz socialista, Pablo García, ha lamentado que la homologación oficial del trazado habría requerido una inversión de "apenas 2.200 euros". Sin embargo, la cita deportiva prevé recaudar "unos 160.000 euros en inscripciones" y el acto de presentación en diciembre de 2025 "costó cerca de 9.000 euros", ha asegurado.

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Pablo García. PSOE Toledo

Esta falta de certificación oficial implica que los tiempos de los más de 3.200 corredores "no tendrán validez federativa ni servirán como marcas mínimas para los campeonatos nacionales", ha criticado.

García ha censurado además la falta de gestión municipal, recordando que la Federación envió los trámites necesarios "en febrero y septiembre de 2026, sin obtener respuesta en ninguna de las dos ocasiones".

Asimismo, ha cuestionado los anuncios sobre el reparto de beneficios de una prueba adjudicada a una empresa privada: "Que lo ponga por escrito, que lo audite y que lo demuestre, todo lo demás es una estafa". Finalmente, ha lanzado una dura crítica hacia Lozano: "El deporte de Toledo es de los clubes, las familias y los corredores. No es de Rubén Lozano".

Lozano y la Federación

El pasado viernes, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha informaba de la ruptura total de relaciones entre el concejal de Deportes de Toledo y la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha. Un distanciamiento que Lozano zanjó con un mensaje de WhatsApp al delegado provincial, José Antonio Saldaña, tras pedir a la entidad la rectificación del reglamento.