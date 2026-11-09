Un parque temático de la Navidad recorrerá todos los barrios de Toledo del 12 de diciembre al 4 de enero

Vivir la Navidad en todos los barrios con actividades destinadas al público familiar. Este es el objetivo que se han marcado desde la Concejalía de Festejos que dirige José Vicente García-Toledano, una idea que se ha fraguado en estos meses con el fin de llevar la magia de la Navidad a cada rincón de la capital.

El planteamiento es el de un Parque de la Navidad itinerante que visitará todos los barrios del 12 de diciembre al 4 de enero. Como ha podido conocer EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el parque contará con castillos hinchables ambientados en estas fechas.

También se instalará el trono de Papá Noel, para que los más pequeños puedan entregarle las cartas con sus deseos para la madrugada del 25 de diciembre.

A partir de esa fecha, será un paje de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente el que reciba a los toledanos para recoger las misivas destinadas a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Además, el Parque de la Navidad completará su oferta de ocio con un escenario en el que un cuentacuentos compartirá el espíritu de estas fechas a través de las historias y de las aventuras de numerosos personajes, una propuesta que contará con un aforo de entre 40 y 50 butacas.

También habrá espacio para varios puestos navideños, que al igual que el parque, visitarán cada barrio para cerrar esta iniciativa con la que el Consistorio desea llevar la Navidad a cada barrio.

El calendario por barrios

La iniciativa arrancará el 12 de diciembre en Santa María de Benquerencia, concretamente en el paseo Federico García Lorca, y continuará el 13 de diciembre en Buenavista, en la plaza de España.

El recorrido seguirá el 19 de diciembre en Santa Teresa, con actividades en la plaza de Filipinas, y el 20 de diciembre en Azucaica, donde el parque se instalará en la plaza del barrio.

La programación continuará durante las vacaciones navideñas con nuevas paradas en otros barrios de la capital regional. Así, el 26 de diciembre será el turno de Santa Bárbara, que acogerá el Parque de la Navidad en la explanada del pabellón municipal.

Un día después, el 27 de diciembre, llegará a La Legua, con el aparcamiento de Francisco Villapando como espacio elegido para desarrollar las actividades.

De esta manera, la propuesta seguirá acercando la programación navideña a distintos puntos de Toledo para que las familias puedan disfrutarla sin necesidad de desplazarse hasta el centro de la ciudad.

Visita del Heraldo Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a Toledo. Javier Longobardo

El calendario se cerrará ya en el mes de enero con tres últimas citas. El 2 de enero, el Parque de la Navidad llegará al Casco Histórico y San Antón, con actividades en el parque de La Vega y el 3 de enero se trasladará a Valparaíso, en la avenida del Madroño.

Por último, el 4 de enero finalizará su recorrido por la ciudad en el barrio de Palomarejos, en concreto en la plaza de Cataluña.

Un camión de bomberos

De otro lado, y coincidiendo con la cita tradicional en la hostelería toledana y las migas de Nochebuena, el 24 de diciembre el camión de bomberos recorrerá todos los barrios para animar las horas previas a la cena navideña.

Reparto de migas, una tradición toledana en Navidad. Óscar Huertas

Un DJ, animación y Papá Noel con sus elfos visitarán en este camión los enclaves hosteleros donde se estén celebrando las migas para sumarse a una jornada más que toledana, en la que amigos y familias comparten la hora de las cañas.