El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera; el alcalde de Seseña, Jaime de Hita y otros cargos municipales en el castillo de Seseña.jpeg Diputación de Toledo

Globo aéreo, teatro y gastronomía: así fue la experiencia de la Diputación de Toledo en el castillo de Seseña

El castillo de Puñoenrostro de Seseña acogió este domingo una nueva experiencia del programa turístico "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias 2026" de la Diputación de Toledo tras tener que ser suspendido anteriormente por las condiciones climatológicas.

Los asistentes pudieron descubrir la fortaleza y su entorno a través de distintas propuestas que combinaron aventura, patrimonio, cultura y gastronomía. El vicepresidente de la institución provincial, Joaquín Romera, estuvo presente junto al alcalde del municipio toledano, Jaime de Hita.

La jornada arrancó con los vuelos en globo cautivo, a cargo de la empresa Siempre en las Nubes, para disfrutar de una perspectiva diferente del castillo y del municipio. A continuación, la compañía Atenea desarrolló una visita teatralizada por el exterior, los jardines y el interior del primer recinto de la fortaleza.

Romera agradeció la colaboración de la familia Navarro Iglesias, propietaria del castillo, y del Ayuntamiento de Seseña, cuya participación ha hecho posible esta experiencia, destacando la importancia de la cooperación para dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico provincial.

Apuesta por el patrimonio

El programa "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias 2026" forma parte de la apuesta de la Diputación de Toledo por la promoción turística y la conservación y difusión de los recursos patrimoniales de la provincia.

La iniciativa permite descubrir las fortalezas toledanas y los municipios en los que se encuentran, contribuyendo a dar visibilidad a sus atractivos y a generar oportunidades de desarrollo turístico y económico.