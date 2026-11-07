El párroco de Urda defiende la salida del Cristo a Toledo: "Lo custodiaré con uñas y dientes, hasta con mi propia vida"

El párroco de la localidad toledana de Urda, José Miguel Fernández, ha salido al paso de la polémica generada por la salida del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, conocido popularmente como el Cristo de Urda, para presidir el funeral por las víctimas del accidente ferroviario, que se celebrará el próximo martes 10 de noviembre en la Catedral Primada de Toledo.

En un comunicado de viva voz, de unos 15 minutos de duración y difundido a través de las redes sociales de la parroquia San Juan Bautista, la basílica donde tiene su sede la imagen, el sacerdote ha pedido tranquilidad a los vecinos y ha garantizado que el Cristo estará protegido durante todo el desplazamiento.

"La Real Archicofradía, la Cofradía de Esclavas y yo mismo la custodiaremos con uñas y con dientes, como se dice vulgarmente", ha asegurado en su intervención.

"Estará el tiempo justo y necesario, el menos tiempo posible fuera de Urda, porque así se lo exigí a la Cofradía y se lo exigí también al señor arzobispo", ha explicado en el comunicado.

Fernández se ha dirigido expresamente a quienes han manifestado su desacuerdo con la decisión. "No tengáis ningún reparo. Yo entiendo vuestra inquietud, vuestro malestar, pero tranquilos. Yo el primero, hasta si tuviese que ser con mi propia vida, defendería que mi Cristo, que nuestro Cristo, estuviese donde debe de estar y como debe de estar y que vuelva otra vez a Urda con todas las garantías también", ha afirmado.

La reacción del párroco llega después de que algunos vecinos hayan expresado públicamente su indignación por el traslado. "Me parece indignante que trasladen al Cristo de Urda a Toledo", señalaba una vecina en Facebook, al considerar que la imagen "tiene su pueblo y su basílica para todo aquel que quiera verlo".

Otros usuarios han defendido que el funeral debería celebrarse en Urda, municipio donde tuvo lugar el accidente y cuyos vecinos, junto a los de localidades cercanas, participaron en las primeras labores de ayuda.

También hay quienes consideran innecesario desplazar la talla después de que la localidad ya acogiera una celebración religiosa por las víctimas y proponen llevar a Toledo un estandarte o una reproducción de grandes dimensiones.

"El Cristo de toda España"

En su comunicado, José Miguel Fernández ha reconocido que la decisión no fue sencilla y que hubo momentos de dudas antes de dar el visto bueno a la petición del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

"Hubo momentos que no sabíamos cómo decidir. Pero al final la fe, la petición que nos hacía nuestro querido arzobispo, al cual tenemos que también un poco obedecer, porque es el pastor que guía esta iglesia toledana y nosotros somos parte de esa iglesia toledana, pues teníamos que seguirle", ha explicado.

El sacerdote también ha pedido a los vecinos que mantengan la generosidad que han demostrado desde el accidente ferroviario y que conviertan su fe en una forma de acompañar a las familias que están sufriendo.

"Os pido, por favor, es un ruego, que os calméis, que tengáis paz, que tengáis serenidad, pero que sigáis siendo tan generosos como lo sois, tan voluntariosos como lo sois, y ofrezcamos ahora aquello que más tenemos, que es nuestra fe y es la fe en el Santísimo Cristo", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido que la devoción a la imagen trasciende las fronteras del municipio y de la comarca. "No solamente es de Urda, que no solamente es de La Mancha, sino que es el Cristo ahora y en estos momentos de toda España", ha añadido.

Fernández ha explicado que la presencia de la talla en Toledo pretende ofrecer consuelo a las víctimas y a sus familiares. En su opinión, el Cristo será quien "acoja en esos brazos amorosos y misericordiosos a todas estas personas que están sufriendo".

Virgen de la Cinta

Para justificar la decisión, el párroco también ha recordado que existen precedentes de imágenes religiosas trasladadas para presidir celebraciones oficiales de duelo. Ha citado el accidente ferroviario de Adamuz, tras el que la Virgen de la Cinta, patrona de la diócesis de Huelva, fue trasladada desde su santuario para presidir la celebración religiosa por las víctimas en un pabellón.

Además, ha precisado que, aunque esta será una salida extraordinaria, no es estrictamente la primera vez que el Cristo abandona Urda. Según ha explicado en el comunicado, la imagen salió durante la Guerra Civil, en los años 1938 y 1939, para acometer su reconstrucción.