Castilla-La Mancha desactiva la emergencia 10 días después de la tragedia ferroviaria de Urda: "Se han salvado vidas"

Diez días después de la mayor tragedia ferroviaria en la historia de Castilla-La Mancha, el impacto de dos trenes en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre, el Gobierno autonómico ha desactivado a las 9:30 horas de este sábado el Plan Territorial de Emergencia (PLATECAM).

Atrás queda un despliegue sin precedentes que ha movilizado a cerca de 1.400 profesionales y voluntarios cuya intervención, tal y como ha subrayado el Ejecutivo, "especialmente en los primeros momentos, fue esencial para hacer posible que se hayan salvado vidas".

La decisión, adoptada a primera hora en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), llega tras cumplirse los hitos que marcan el fin de la fase crítica sobre el terreno: la retirada de todos los vagones de los trenes de Renfe e Iryo implicados, el levantamiento del dispositivo estático de la Guardia Civil en la 'zona cero' y la conclusión de las inspecciones oculares de la Policía Judicial.

Mediante una nota de prensa, el Gobierno presidido por Emiliano García-Page ha justificado el fin de la alerta por la "evolución favorable" de las incidencias, ensalzando a su vez la "eficacia, profesionalidad y entrega" de todos los cuerpos que han intervenido en el operativo.

El PLATECAM se puso en marcha a las 9:15 horas del pasado 28 de octubre. Habían transcurrido apenas 21 minutos desde el brutal impacto en Urda. Dada la magnitud del siniestro, la situación operativa 1 declarada inicialmente pronto se quedó corta: a las 10:30 horas se elevó al nivel 2 para reclamar el despliegue urgente de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Durante las primeras y frenéticas 48 horas, centradas en las labores de búsqueda y rescate, se mantuvo ese nivel máximo de alerta hasta su rebaja el 30 de octubre.

En total, la gestión de esta crisis ha requerido ocho reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), presididas por el propio presidente Page, y 21 del CECOP, bajo la batuta del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en el lugar del siniestro.

El eco de la tragedia

El balance provisional del accidente se mantiene en 69 fallecidos, todos ellos ya identificados. Según el Centro Integrado de Datos (CID), 66 cuerpos han sido entregados a sus familias.

Solo restan tres víctimas mortales —dos de nacionalidad australiana y una checa— a la espera de que concluyan los trámites consulares para su repatriación.

La complejidad del accidente obligó a recurrir a las huellas dactilares en 56 casos y a pruebas de ADN en los 13 restantes; una labor en la que han participado más de 60 médicos forenses, técnicos, especialistas de Toxicología y agentes de la Guardia Civil.

Simultáneamente, siguen ingresados en los hospitales 28 heridos, 17 en centros de la Comunidad de Madrid y 11 en Castilla-La Mancha. Tres de ellos en U.

En Castilla-La Mancha, el Hospital de Toledo atiende a la mayoría: seis pacientes, dos de ellos luchando en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y cuatro en planta.

El resto evoluciona en camas convencionales del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (uno), el complejo de Ciudad Real (tres) y Albacete (uno).

Con el paulatino retorno a la normalidad, las infraestructuras de apoyo humanitario también han comenzado a replegar velas. El Centro de Atención a Familiares de la Casa Sacerdotal de Toledo y el albergue del Castillo de San Servando han cerrado sus puertas tras varias jornadas sin usuarios, habiendo brindado alojamiento, avituallamiento y asistencia psicológica en los momentos más duros.

Han sido los pilares logísticos de una gran ola de solidaridad en la que confluyeron bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sanitarios del Sescam, Protección Civil y empresas como Adif, Renfe o Iryo; pero también Cáritas, World Central Kitchen, ayuntamientos y miles de ciudadanos.

Un compromiso que quedó plasmado en las cerca de 7.000 donaciones de sangre registradas en las horas posteriores al accidente.

La investigación continúa

Aunque el PLATECAM ya se ha desactivado, el frente judicial sigue abierto. La 'zona cero' se ha trasladado ahora a la base de mantenimiento de alta velocidad de La Sagra, en Villaseca de la Sagra.

Allí, bajo estricta custodia ordenada por la jueza instructora, reposan los vagones retirados de Urda. Sobre esos amasijos siguen trabajando alrededor de cuarenta agentes de distintas especialidades de la Guardia Civil (Policía Judicial, Tráfico, Seguridad Ciudadana, drones y caballería) para esclarecer las causas de la colisión.

Castilla-La Mancha despide así su mayor dispositivo extraordinario, pero el duelo no ha terminado. El próximo martes, 10 de noviembre, la Catedral Primada de Toledo acogerá a las 19:00 horas un funeral solemne por las 69 víctimas. La ceremonia contará con la presencia de los Reyes de España y del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

En representación del Gobierno central —y con la ausencia del presidente, Pedro Sánchez— acudirán la ministra Milagros Tolón y el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, entre otros.