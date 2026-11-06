Villaseca de la Sagra albergará el próximo 20 de marzo de 2027 su V Corrida de Toros Benéfica

El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo) anuncia la celebración de la V Corrida de Toros Benéfica, una cita que volverá a unir tauromaquia, compromiso social y solidaridad en una edición especialmente significativa, concebida como homenaje a la memoria de Iván Fandiño en el décimo aniversario de su fallecimiento.

El festejo tendrá lugar el próximo sábado 20 de marzo de 2027, a las 17:00 horas, en la Plaza de Toros La Sagra de Villaseca de la Sagra. Contará con Morenito de Aranda como único espada, quien afrontará el reto de lidiar seis toros de seis ganaderías de reconocido prestigio, en una propuesta que evoca la histórica gesta protagonizada por Iván Fandiño en la plaza de toros de Las Ventas.

La corrida adquiere una dimensión especial, no solo por la exigencia artística y ganadera que representa, sino también por el significado de su homenaje. Iván Fandiño permanece en la memoria de la afición como un torero de valor, entrega, personalidad y compromiso con la profesión.

Su gesta en Madrid constituye una referencia de la tauromaquia contemporánea y un ejemplo de superación y ambición que Villaseca quiere recordar y reivindicar en esta edición.

Seis ganaderías

Morenito de Aranda se enfrentará a seis toros pertenecientes a las ganaderías de Adolfo Martín, Baltasar Ibán, Cebada Gago, Herederos de Celestino Cuadri, Fuente Ymbro y Peñajara

La presencia de estos seis hierros configura un elenco ganadero de gran relevancia, caracterizado por la diversidad de encastes, la personalidad de sus reses y la exigencia que representan para el torero. Una combinación que refuerza el carácter excepcional del festejo y que sitúa la integridad y la seriedad del toro como elementos fundamentales de la propuesta.

La elección de estas ganaderías responde a la voluntad de ofrecer una corrida de máxima categoría, en consonancia con el espíritu de la gesta que se homenajea y con la filosofía taurina que Villaseca de la Sagra viene defendiendo a lo largo de su trayectoria.

Fin solidario

La V Corrida de Toros Benéfica tendrá como finalidad apoyar el Proyecto de Inmunoterapia Avanzada en el Cáncer Infantil, impulsado por la Fundación Oncohematología Infantil.

De este modo, la Tauromaquia se convierte en vehículo de solidaridad y colaboración con una iniciativa que busca contribuir al avance de la investigación y al desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas para los niños afectados por esta enfermedad.

El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra reafirma con esta iniciativa su compromiso de poner la tradición taurina al servicio de una causa social de especial sensibilidad, invitando a aficionados y público en general a participar en una jornada en la que el arte, la emoción y la solidaridad compartirán protagonismo.

La corrida benéfica representa, además, una oportunidad para rendir tributo a Iván Fandiño desde el respeto y la admiración, manteniendo vivo su recuerdo a través de un acontecimiento que recoge algunos de los valores más representativos de la Tauromaquia: el esfuerzo, la entrega, la verdad y la superación.

Villaseca de la Sagra volverá a abrir las puertas de su plaza para una cita que aspira a trascender lo estrictamente taurino, convirtiendo el homenaje a un torero inolvidable en una jornada de compromiso colectivo y esperanza.