Polémica en Urda por el traslado del Cristo para el funeral de Toledo: "El que quiera verlo, que venga a su basílica"

La decisión de trasladar el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, conocido popularmente como el Cristo de Urda, hasta la Catedral de Toledo para presidir el funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario del pasado 28 de octubre ha generado un intenso debate a través de redes sociales entre los vecinos de la localidad toledana.

El velatorio se celebrará el próximo martes 10 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Catedral Primada y estará presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. A la ceremonia asistirán también los Reyes Felipe VI y Letizia, según confirmó la Casa Real.

La salida de una imagen que lleva cuatro siglos sin abandonar el municipio ha despertado opiniones enfrentadas entre quienes consideran que debe permanecer en su basílica y quienes entienden que su presencia en la ceremonia será un gesto de consuelo y esperanza para las familias afectadas por la tragedia.

Considerada una de las imágenes nazarenas más veneradas de Castilla-La Mancha, cada año recibe la visita de cientos de peregrinos que se desplazan hasta la localidad para venerarla y pedirle favores.

Opiniones dispares

La talla solo abandona habitualmente su basílica en dos ocasiones al año, el 28 de septiembre y el Jueves Santo. El pasado sábado protagonizó, además, un desplazamiento excepcional hasta la parroquia de Urda para participar en el funeral diocesano por las víctimas del accidente, una ceremonia que presidió el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

Precisamente, este fuerte vínculo histórico y sentimental con la localidad ha despertado opiniones enfrentadas. "Me parece indignante que trasladen al Cristo de Urda a Toledo", señala una vecina en Facebook, que considera que la imagen "tiene su pueblo y su basílica para todo aquel que quiera verlo".

En su opinión, el funeral debería celebrarse en Urda, al tratarse del municipio donde ocurrió el accidente y donde sus habitantes y los de localidades cercanas colaboraron en las primeras labores de ayuda.

Otros comentarios insisten en que la localidad ya acogió una celebración religiosa por las víctimas y consideran que no es necesario desplazar la talla. "Yo creo que el Cristo no debería moverse de su basílica", escribe otro usuario, que plantea como alternativa llevar un estandarte o un cuadro de grandes dimensiones a la Catedral de Toledo.

También hay quienes defienden que el pueblo debería tener más peso en una decisión que consideran especialmente delicada por el vínculo que mantiene con la imagen.

Algunos usuarios han mostrado, además, su malestar por lo que consideran una limitación de la participación en las redes sociales de la parroquia, al asegurar que no podían expresar libremente sus opiniones.

Sin embargo, el párroco de Urda, José Miguel Fernández, ha negado que se hayan desactivado los comentarios en los perfiles de la Iglesia.

Frente a estas críticas, otros vecinos y usuarios han respaldado el traslado y han destacado el significado que puede tener que el Cristo salga de Urda para acompañar a las familias de las víctimas.

"Todo el conocimiento que ha tenido España de Urda se verá enriquecido con la imagen de su Cristo en la Catedral de Toledo", sostiene uno de los comentarios favorables.

También hay mensajes que llaman a la tranquilidad y recuerdan que el desplazamiento estará en manos de profesionales especializados en el transporte de obras de arte.

"Gracias al Cristo de Urda"

El párroco de Urda, José Miguel Fernández, reconoce a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que existen opiniones diferentes y entiende las reticencias de una parte de los vecinos, especialmente por tratarse de una imagen que no ha salido de la localidad en sus 400 años de historia.

"Entiendo que después de 400 años que la imagen no sale de Urda haya un poco de incertidumbre sobre cómo va a ser tratada y cómo se va a llevar. La gente le tiene mucho cariño y mucha fe y lo que menos quiere es que a su Cristo le pase nada", explica.

No obstante, defiende que la decisión responde al vínculo que se ha creado entre la imagen y las personas afectadas por el accidente desde las primeras horas de la tragedia.

Según relata, los voluntarios y vecinos de Urda que acudieron a ayudar a los heridos y familiares transmitían desde el primer momento un mismo mensaje: "No os preocupéis, que el Cristo os va a ayudar".

Una devoción que, asegura, también ha llegado a las familias de las víctimas. "Son muchos familiares y muchas víctimas las que están llamando, dando las gracias y diciéndonos: gracias al Cristo, gracias al Cristo", señala.

Este sentimiento ha pesado en la decisión de la Junta Rectora de la cofradía, que aceptó la petición del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, para que la imagen esté presente en la misa funeral.

Fernández recuerda, además, que el pasado sábado ya se celebró en Urda un funeral diocesano presidido por el arzobispo, en el que también estuvo presente la imagen. Considera que su presencia en la Catedral de Toledo permitirá extender esa devoción y acompañar a quienes han sufrido las consecuencias del accidente.

"Vamos a ser generosos, igual que lo fuimos el día del accidente, cuando nos presentamos allí para prestar la primera ayuda. Vamos a estar también generosos con esta devoción y esta fe a nuestro Santísimo Cristo", pide el párroco.