Gino vuelve a convertir su casa en un Cortylandia casero que este año suma 50.000 luces: "En 2025 pagué 9 € de factura"

Localizar la casa de Gino García Soto apenas requiere de Google Maps. Basta con girar la esquina de la calle Juan Valdés de Cobisa (Toledo) para divisar un imponente reno de madera de cuatro metros de altura y un árbol de Navidad de cinco metros creado con 400 botellas de agua, ambos presiden su patio delantero.

Este jerezano afincado en tierras toledanas es el artífice de Cobilandia: un espectáculo navideño de luces y sonido de acceso gratuito que despliega en la fachada de su vivienda desde hace tres años. Este 2026 ha doblado su apuesta, ha equipado al conjunto con más de 50.000 bombillas LED y prevé superar los 6.000 visitantes de la anterior edición.

A tan solo 15 días de la gran inauguración (21 de noviembre), un Gino que desborda emoción abre las puertas a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha para mostrar la obra magna que lleva creando "desde el mes de enero". Un bastón de caramelo fabricado con una tubería de PVC o bandejas de alimentos transformadas en caramelos evidencian los meses de trabajo.

Este fue el espectáculo del año pasado. Cedida

Todo el show está automatizado y funciona sin necesidad de su presencia. Por ello, tras la cita inaugural del jueves 21, Cobilandia ofrecerá dos pases diarios (19:00 y 19:30 horas) sin descanso hasta el 6 de enero. Gino asegura que tiene contratada la potencia eléctrica de cualquier hogar, ya que "todas las luces son LED de 12 voltios por eso consumen tan poco. En 2025 pagué nueve euros de luz en toda la Navidad", subraya.

Eso sí, se ha visto obligado a repartir todos los enchufes por el inmueble para evitar que salte el limitador por sobrecarga. El verdadero impacto para su bolsillo, "más de cinco cifras", asegura, viene del equipamiento técnico que ha desplegado: cabezas móviles, máquinas de humo y chispas, fuegos artificiales, altavoces y miles de bombillas inteligentes.

Más de 200 metros de cableado alimentan todo el montaje. Ángela Pulido Díaz

Sin ánimo de lucro

Las luces navideñas le han llamado la atención desde pequeño. Tanto es así, que priorizaba una "buena fachada" para elegir su hogar en Cobisa hace tres años. "No pensé ni cuántas habitaciones ni cuántos baños, miré la entrada y dije: aquí tengo que montarla a lo grande", confiesa.

El pueblo se volcó de inmediato y Gino bautizó la iniciativa como Cobilandia, haciendo un juego de palabras entre Cobisa y Cortylandia, el espectáculo navideño de El Corte Inglés. Su fin no es otro que trasladar su pasión por las luces navideñas a los vecinos y visitantes. "No tiene ningún beneficio. Lo hago porque me gusta a mí y me encanta ver a la gente en la puerta de casa disfrutando", afirma.

Algunas empresas colaborarán con regalos y dulces. Ángela Pulido Díaz

El único ingreso que recibe por su espectáculo son las donaciones voluntarias que los espectadores depositan en un buzón que ha habilitado en la entrada principal. Este esfuerzo titánico de todo el año repercute para bien en su salud mental: "Me sirve para desconectar del trabajo, me concentro tanto que el resto de cosas se me olvidan. Siempre estoy creando y pensando incluso para el año que viene".

Para "no arruinar la sorpresa" antes de la inauguración las figuras permanecen ocultas bajo bolsas y los ensayos los hace a las 4:00 de la madrugada. Lo que sí lucen a la vista son la novedad de esta edición: dos renos gigantes de madera a los que ha bautizado como Trueno y Mazapán. "Vi una empresa norteamericana que hacía plantillas y me lancé. A la hora de montarlo con mi padre pensé que me había pasado... Son enormes", reseña.

Gino y uno de los renos de madera de cuatro metros de altura que presiden su patio. Ángela Pulido Díaz

Más personajes y más duración

El nuevo elenco de personajes se completa con dos soldados de plomo llamados Casca y Zasca y que se unen a los personajes anteriores: Abeto Beto, Brilli Brilli y Calambre, Candela, Belén y Nazaret. "La función de este 2026 durará 15 minutos en vez de 10. Son cuatro canciones que van contando la historia de Cobilandia", explica.

El pueblo de Cobisa se ha volcado con el jerezano, el propio Ayuntamiento apaga las farolas de la vía, gestiona el tráfico y le ha facilitado un camión grúa para el montaje. "Los vecinos me ven en plena faena y el otro día aparecieron con una escalera sin yo decirles nada. Me ayudan en todo lo que pueden, estoy muy agradecido".

Alrededor de 6.000 personas visitaron Cobilandia el año pasado. Ángela Pulido Díaz

La iniciativa ha traído un beneficio imprevisto al vecindario. "Desde que Cobilandia está aquí, hay menos robos en la zona, porque siempre hay gente pasando por delante de la casa".

Con todo listo para el gran encendido del próximo jueves 21 de noviembre, Gino confiesa que los gestos de los más pequeños son el pilar que sostiene el proyecto: "Me han dejado en el buzón cartas dándome las gracias; algunas las tengo pegadas en el frigorífico y la verdad es que me motiva a seguir haciendo esto".