La bola de la plaza de Zocodover es uno de los atractivos de la iluminación navideña de Toledo. Javier Longobardo

Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña de Toledo, que llega a más calles y barrios de la capital

El encendido de la iluminación artística de Navidad en Toledo ya tiene fecha. Tras barajarse el 29 de noviembre, domingo, y suspenderse al coincidir con la jornada electoral, el Ayuntamiento ya ha fijado un nuevo día en el calendario.

Como han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes municipales, el encendido se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre por la tarde desde la plaza de Zocodover, donde ya se ha instalado la bola de Navidad y se están realizando pruebas para que todo esté listo para esa tarde.

Los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música 'Diego Ortiz' ultiman estos días los villancicos con los que sorprenderán a los toledanos y a los visitantes que el próximo 28 de noviembre quieran compartir este acto tan especial con el que comenzará la programación de Navidad de la capital regional.

Entre las novedades de la iluminación se encuentra la prolongación del toldo de luces que desde hace años cubre la calle Comercio y que se ha convertido en una seña de identidad de la Navidad toledana, una decoración que llegará a más calles del barrio antiguo.

Entre ellas, la calle Sixto Ramón Parro, junto a la Catedral y la plaza Mayor. El toldo ya se está instalando en este punto del Casco Histórico con el objetivo de diversificar los flujos turísticos y llevar la magia de la Navidad a otros espacios y entornos patrimoniales.

El alcalde, Carlos Velázquez, activa el botón del encendido en 2025 junto a un grupo de pequeños. Javier Longobardo

Otra de las novedades se desplegará en la plaza del Solarejo, con elementos decorativos que conectarán la calle Comercio con Tornerías con la idea de ofrecer a los toledanos y a quienes visiten la ciudad en estas fechas, alternativas para disfrutar del Casco iluminado por Navidad.

Descongestionar vías estrechas como el eje de Hombre de Palo es uno de los fines de la ampliación de las luces de Navidad que llegarán a otros barrios, dando respuesta a demandas vecinales. Así, la avenida de Madrid contará con arcos iluminados, tal y como han solicitado los vecinos de San Antón.

De hecho, para hacer frente a estas novedades y a la instalación de más elementos, la Junta de Gobierno local aprobó el pasado 25 de febrero la prórroga del contrato formalizado en 2024 con la empresa Elsamex Gestión de Infraestructuras y la toledana Prilux.

El importe adicional de esta prórroga es de 362.683,14 euros, con fecha de finalización el 27 de febrero, día en el que la adjudicataria tendrá que haber recogido todos los elementos decorativos y técnicos de la iluminación navideña.

Una semana más tarde

El encendido llega este año una semana más tarde que en 2025, cuando el alcalde, Carlos Velázquez, accionó el botón el 21 de noviembre. Durante un mes y medio la ciudad disfrutó de la iluminación navideña, aunque ello no estuvo exento de críticas vecinales.

La bola de Navidad y su espectáculo de luz y sonido volverán a Zocodover el 28 de noviembre. Javier Longobardo

Por ello, desde el Ayuntamiento se comprometieron a aplazar el encendido, al menos, una semana, y así ha sido. Mientras que otras ciudades adelantarán la Navidad al sábado 14 de noviembre, como Vigo, o al 21 como Madrid, Toledo ha fijado el día 28, jornada de reflexión, para dar la bienvenida a esta época del año.