La Diputación de Toledo moviliza 120.000 euros para actualizar las cuentas de los pequeños municipios

La Diputación de Toledo ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno una nueva convocatoria de subvenciones dotada con 120.000 euros para ayudar a los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes, así como a las entidades locales menores de la provincia a actualizar su contabilidad municipal.

Una iniciativa que, como detallan desde la institución provincial, responde a las dificultades que numerosos municipios encuentran para mantener al día sus obligaciones contables, debido a la falta de medios personales y materiales, y al incremento de las exigencias de información y documentación por parte de las administraciones estatal y autonómica.

Esta convocatoria permitirá financiar la contratación de trabajos y tareas auxiliares para la actualización de la contabilidad correspondiente a 2026 y ejercicios anteriores, facilitando que las entidades locales puedan cumplir sus obligaciones en materia de gestión económica, financiera y presupuestaria.

Según detallan desde la Diputación, las subvenciones podrán cubrir el 100 % del presupuesto presentado por cada entidad, con límites máximos establecidos en función de la población del municipio.

De esta manera, las ayudas podrán alcanzar los 7.632 euros para los municipios de entre 1.001 y 3.000 habitantes, mientras que las cuantías máximas para los restantes tramos oscilan entre los 1.980 euros y los 5.778 euros.

La concesión, detallan, se hará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, atendiendo a criterios como la población, la antigüedad del retraso contable, la utilización de la herramienta tecnológica que la Diputación facilita gratuitamente a los municipios y el hecho de no haber sido beneficiario de la convocatoria de 2025.

Continuidad de apoyo

Con esta nueva convocatoria dan continuidad a la aprobada en 2025, cuya dotación no permitió atender a todas las entidades que acreditaron retrasos en su contabilidad.

En 2025 un total de 38 municipios se vieron beneficiados por la subvención.

Adicionalmente, el programa contempla la posibilidad de atender situaciones en las que, pese a haber recibido ayudas anteriormente, se hayan producido nuevos retrasos, siempre que las entidades expliquen sus causas y las medidas que adoptarán para evitar que vuelvan a producirse.

El plazo de presentación de solicitudes será de ocho días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.