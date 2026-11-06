Desmantelan un narcopiso en el barrio de Santa Bárbara de Toledo desde el que se distribuía cocaína y marihuana

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Toledo, ha desmantelado un narcopiso en el barrio toledano de Santa Bárbara y ha detenido a dos individuos, un hombre y una mujer, que distribuían cocaína y marihuana directamente a los consumidores.

Según informan fuentes policiales, la investigación se inició tras recibir el aviso anónimo de varios ciudadanos, en el que informaban a los agentes sobre una posible venta de droga.

Las primeras investigaciones confirmaron las sospechas de los ciudadanos y los agentes ratificaron que se estaba dando una actividad criminal de tráfico de drogas.

Según detallan, tras identificar al varón y a la mujer, los agentes realizaron un registro en la vivienda que ambos utilizaban como narcopiso, hallando en un armario de la cocina 26 envoltorios de cocaína y 53 bolsitas termoselladas con cogollos de marihuana, preparados para su distribución.

Durante el registro también encontraron una báscula de precisión y 710 euros en efectivo.