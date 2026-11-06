Imagen del material incautado en un narcopiso en Santa Bárbara.

Imagen del material incautado en un narcopiso en Santa Bárbara. Policía Nacional

Toledo

Desmantelan un narcopiso en el barrio de Santa Bárbara de Toledo desde el que se distribuía cocaína y marihuana

Los dos detenidos, un hombre y una mujer, almacenaban en la cocina las dosis preparadas para su distribución

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La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Toledo, ha desmantelado un narcopiso en el barrio toledano de Santa Bárbara y ha detenido a dos individuos, un hombre y una mujer, que distribuían cocaína y marihuana directamente a los consumidores.

Según informan fuentes policiales, la investigación se inició tras recibir el aviso anónimo de varios ciudadanos, en el que informaban a los agentes sobre una posible venta de droga.

Las primeras investigaciones confirmaron las sospechas de los ciudadanos y los agentes ratificaron que se estaba dando una actividad criminal de tráfico de drogas.

Vehículo de la Policía Nacional. Foto: Policía Nacional.

Según detallan, tras identificar al varón y a la mujer, los agentes realizaron un registro en la vivienda que ambos utilizaban como narcopiso, hallando en un armario de la cocina 26 envoltorios de cocaína y 53 bolsitas termoselladas con cogollos de marihuana, preparados para su distribución.

Durante el registro también encontraron una báscula de precisión y 710 euros en efectivo.