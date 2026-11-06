Limitan a 250 litros por vecino el abastecimiento de agua en los 10 pueblos de Toledo afectados por la escasez del Torcón II

La situación de escasez de agua que atraviesa la comarca de los Montes de Toledo ha obligado a dar un nuevo paso en las restricciones de abastecimiento. La Mancomunidad de Aguas Torcón II ha anunciado nuevas medidas de obligado cumplimiento para los 10 municipios a los que suministra agua, entre ellas la prohibición de utilizarla para regar o llenar piscinas.

Además, establecerá un reparto de 250 litros diarios por habitante con el objetivo de garantizar las reservas el mayor tiempo posible.

La entidad ha comunicado estas medidas a los vecinos ante la situación del embalse del Torcón II, que se encuentra en niveles mínimos. Según las previsiones de los técnicos, el agua disponible permitiría mantener el suministro durante aproximadamente 40 días.

Las restricciones afectan a Casasbuenas, Cuerva, Gálvez, Las Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, Noez, Pulgar, San Pablo de los Montes, San Martín de Montalbán y Totanés, localidades que suman más de 13.000 habitantes.

Reparto de agua

En concreto, la Mancomunidad ha establecido que el agua de la red debe destinarse exclusivamente al consumo humano, la higiene y las necesidades domésticas básicas. Por ello, queda prohibido utilizarla para el riego de huertos, jardines y parcelas, así como para llenar piscinas, balsas y aljibes.

Tampoco se podrá emplear para lavar coches, calles o fachadas ni para cualquier otro uso que no esté contemplado entre las necesidades esenciales.

La segunda medida contempla un reparto de agua en función de la población de cada municipio. La asignación será de 250 litros por habitante al día, teniendo en cuenta el caudal actual del embalse y los consumos esenciales de cada localidad. La intención es distribuir las reservas de forma equitativa entre los diez pueblos y prolongar el abastecimiento todo lo posible.

La Mancomunidad ha pedido a los vecinos que colaboren con estas medidas y eviten cualquier derroche. También ha solicitado que comuniquen a sus respectivos ayuntamientos las posibles fugas o averías que detecten en la red.

Bombeo de emergencia

Esta nueva batería de restricciones llega después de que el pasado 19 de octubre la Mancomunidad declarase el agua de la red no apta para el consumo humano tras los últimos análisis realizados, como ya informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El problema de turbidez, relacionado con el bajo nivel del pantano, obligó a advertir a más de 13.000 vecinos de que no podían utilizarla para beber, cocinar ni lavar o manipular alimentos.

La declaración de no potabilidad permitió mantener el uso del agua para la ducha, la limpieza doméstica y otros usos sanitarios, siempre evitando su ingesta.

Desde entonces, las administraciones trabajan para buscar alternativas que permitan recuperar la normalidad en el abastecimiento. De hecho, el Ayuntamiento de Toledo ofreció el pasado 3 de noviembre activar un bombeo de emergencia para ayudar a los diez municipios, una actuación que ya se llevó a cabo en una ocasión anterior y que podría ponerse en marcha si así lo autoriza la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, trasladó entonces la disposición del Consistorio a prestar ayuda para reducir las consecuencias de la emergencia tanto para los vecinos como para la industria agroalimentaria, los agricultores y los ganaderos de la comarca.

Por su parte, la Mancomunidad ha asegurado que mantiene el contacto con la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Agencia del Agua, la Diputación de Toledo y la Junta de Comunidades para trabajar en soluciones urgentes. Entre las alternativas que se están estudiando figuran el bombeo desde el Torcón I y las mejoras en la planta potabilizadora.

La entidad ha reconocido las molestias que pueden ocasionar las nuevas medidas y ha pedido comprensión, colaboración y solidaridad a los residentes. Asimismo, se ha comprometido a informar puntualmente de cualquier cambio que se produzca en la situación del embalse y en las condiciones del suministro.