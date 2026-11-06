Una caja hecha a medida y con ventiladores: así saldrá de Urda por primera vez el Cristo para presidir el funeral en Toledo

El Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda (Toledo) saldrá por primera vez de su localidad para presidir el funeral por las víctimas del accidente ferroviario que se celebrará el próximo martes 10 de noviembre en la Catedral Primada de Toledo.

Para ello, la parroquia está preparando un dispositivo especial que incluye un camión cerrado, un seguro específico y una caja fabricada a medida con ventiladores para proteger una imagen que data de 1596 y que viajará sin su característica barca procesional.

El traslado se realizará de manera privada y sin ningún acto público. "No va a ir de cualquier manera. Se le están preparando todos sus pormenores para que sea trasladado con todas las seguridades", ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el párroco de Urda, José Miguel Fernández.

La imagen viajará en un vehículo cerrado de una empresa especializada en el transporte de obras de arte de Toledo. En su interior estará protegida por una caja que se está construyendo expresamente para ella y que tendrá las dimensiones necesarias para albergar al Cristo.

"Estamos hablando de una imagen de 1596. Tiene que ir muy protegida", ha señalado Fernández, que reconoce que el operativo requiere una importante preparación logística y económica.

Claves para proteger la talla

Los trabajos comenzaron el miércoles, después de que la parroquia recibiera la petición del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, para que la talla estuviera presente en la celebración.

La caja a medida es uno de los elementos fundamentales de esta operación. Incorporará ventiladores para favorecer la circulación del aire en su interior, aunque el párroco no ha detallado si contará también con un sistema de climatización o sensores para controlar las condiciones ambientales. Además, se contratará un seguro especial para cubrir cualquier eventualidad durante el desplazamiento.

La conservación de una escultura de madera policromada requiere especial atención a la temperatura y a la humedad. La madera es un material orgánico que intercambia humedad con el ambiente: cuando absorbe agua puede dilatarse y cuando la pierde puede contraerse.

Estos movimientos, especialmente si se producen de manera brusca, pueden generar fisuras en el soporte y afectar a las capas de preparación y pintura.

Como referencia para las tallas de madera policromada, los parámetros orientativos de conservación preventiva se sitúan entre los 18 y los 23 grados de temperatura y una humedad relativa del 45 al 65 %. No son, sin embargo, valores confirmados para el Cristo de Urda, cuyas condiciones específicas de transporte no se han hecho públicas.

La humedad elevada puede favorecer la aparición de microorganismos, mientras que un ambiente demasiado seco puede acelerar la contracción de la madera. También es necesario evitar golpes, vibraciones y roces durante el recorrido.

Por eso, el embalaje debe adaptarse a las características de la pieza y proteger tanto la estructura escultórica como los elementos textiles y ornamentales que la acompañan.

Imagen de madera policromada

El Cristo de Urda, conocido también como el Cristo de La Mancha, es una talla de vestir a tamaño natural realizada por el imaginero toledano Luis de Villoldo. Fue entregada a la Real Archicofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz el 30 de junio de 1596 y representa a Jesús caminando hacia el Calvario con la cruz sobre el hombro izquierdo.

Su composición combina una estructura de madera policromada con diferentes elementos que completan su apariencia. Destacan el rostro de gran expresividad, la corona de espinas y una peluca de pelo natural.

También luce una corona de tres potencias de oro y una túnica morada de terciopelo bordada en oro, acompañada de un cíngulo dorado. La cruz que porta es igualmente de madera.

La historia de la imagen está marcada por varios episodios en los que estuvo en peligro. Durante la Guerra de la Independencia permaneció escondida para evitar que fuera destruida.

Más tarde, durante la Guerra Civil, fue derribada de su camarín y sus restos terminaron en una cantera. Un cantero de la localidad y un mecánico conocido como 'el Alemán' consiguieron rescatarlos y mantenerlos ocultos hasta 1939.

Imagen de archivo de la procesión del Cristo de Urda. Real Achicofradía del Cristo de la Vera Cruz

La talla fue restaurada posteriormente en Valencia y regresó a su camarín de Urda el 18 de agosto de ese mismo año. Desde entonces, ha permanecido estrechamente ligada a la localidad y a la devoción de miles de peregrinos que cada año acuden a su basílica.

El traslado a Toledo responde al vínculo que se ha creado entre la imagen y las personas afectadas por el accidente ferroviario. Según ha relatado el párroco, muchos de los voluntarios de Urda que acudieron a ayudar a los heridos y familiares transmitían un mismo mensaje a quienes estaban viviendo momentos de angustia: "No os preocupéis, que el Cristo os va a ayudar".

Fernández asegura que también han recibido numerosas llamadas de familiares y afectados para agradecer el acompañamiento espiritual. La Junta Rectora de la Archicofradía aceptó la petición del arzobispo y la imagen, que ya estuvo presente en el funeral diocesano celebrado en Urda el pasado 31 de octubre, acompañará ahora a las familias en la Catedral Primada.

El Cristo llegará a Toledo durante la noche del lunes 9 de noviembre y permanecerá allí el tiempo necesario para la celebración. Después regresará directamente a su basílica.