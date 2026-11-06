Se buscan 300 figurantes en Toledo para la nueva película de Arantxa Echevarría, directora de 'La Infiltrada'

Para aquellos que sueñan con salir en la gran pantalla, la agencia Temps Show Business ha lanzado un casting en Illescas (Toledo) para seleccionar figurantes para una nueva película.

Según ha confirmado la propia organización a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la convocatoria busca cubrir un total de 300 plazas para un largometraje dirigido por Arantxa Echevarría, la directora bilbaína autora de títulos de gran renombre como La Infiltrada o Carmen y Lola.

La oferta está dirigida a hombres y mujeres que dispongan de medios propios para desplazarse hasta el lugar de grabación en la localidad toledana. Las jornadas de rodaje están programadas para el jueves 12 y viernes 13 de noviembre.

Cartel del casting. Redes

Es obligatorio contar con disponibilidad completa para ambas fechas debido a que las escenas deben guardar coherencia. Además, se trata de un trabajo remunerado que incluye el correspondiente alta en la Seguridad Social.

Requisitos y cómo apuntarse

Los candidatos no deben llevar barba ni uñas postizas, un detalle habitual en las producciones audiovisuales de este calibre. Las personas interesadas en participar en el rodaje deben registrarse en el portal oficial de la agencia (casting.temps.es) y realizar una doble inscripción.

Posteriormente, es de especial relevancia que envíen un mensaje de WhatsApp al teléfono 633 370 069 adjuntando la siguiente información:

Datos personales: nombre completo, edad y número de DNI.

nombre completo, edad y número de DNI. Material fotográfico: imágenes actuales de cara y cuerpo entero sin uso de filtros ni gafas de sol y donde se aprecie claramente la dentadura.

imágenes actuales de cara y cuerpo entero sin uso de filtros ni gafas de sol y donde se aprecie claramente la dentadura. Medidas: tallas de pantalón, camiseta, calzado y altura exacta.

tallas de pantalón, camiseta, calzado y altura exacta. Localización: municipio y provincia de residencia actual.

Con la convocatoria ya en marcha, los interesados deben apresurarse antes de que la agencia complete las 300 plazas requeridas para este casting en Illescas.