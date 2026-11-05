Tolón entrega a la familia de Jesús Fuentes Lázaro la Gran Cruz de Carlos III: "Fue un ejemplo de servidor público"

Jesús Fuentes Lázaro, histórico dirigente del PSOE de Toledo, ha sido condecorado a título póstumo con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.

Un reconocimiento que ha entregado este jueves la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a su mujer, Mª Ángeles Gómez, y a su hijo, Jorge, en un acto en la Delegación de Gobierno, en Toledo.

El pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros le concedió la más alta condecoración civil española nueve meses después de su fallecimiento, el pasado 7 de febrero. La ministra ha destacado su trayectoria y ha recordado una de las frases que este político legó: "no rendirse a pesar del desencanto".

Este título fue creado por Carlos III en 1771 para reconocer, como ha recordado la ministra, "la virtud y el mérito", dos palabras que "describen muy bien a nuestro amigo Jesús, que fue un ejemplo de servidor público".

Tolón también ha hecho referencia a la faceta educativa de Fuentes Lázaro: "Como ministra de Educación, quiero detenerme aquí. Porque Jesús fue siempre un maestro: en sus artículos, en sus conferencias y en sus charlas alrededor de un café. Con él se aprendía, incluso cuando no se estaba de acuerdo".

Cimientos de la democracia

"Formó parte de una generación de mujeres y hombres que levantaron la democracia desde sus cimientos. Y que dieron a esta tierra su propio autogobierno", ha señalado la ministra, quien ha destacado la "entrega, honestidad, sencillez", así como "su lealtad a sus ideas y el respeto al adversario. Nunca ha tenido enemigos".

Por su parte, el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha señalado que “uno no muere al menos mientras perdura en la vida de otros, y Jesús tendrá una larga vida”.

"Su trayectoria de servidor público, diputado, presidente de Castilla-La Mancha, senador, concejal y su contribución a la constitución de una sociedad más democrática y justa le hacen un dignísimo merecedor de una de las más altas contemplaciones del Estado", ha señalado.

Sabrido también ha recordado que siempre ejerció con "honestidad, sencillez, dignidad y entrega", contribuyendo a demostrar que "una sociedad mejor no solo se hace desde el desempeño de los cargos públicos, también en el día a día. Y en eso, Jesús ahí también ha sido ejemplar, buscando siempre el bienestar de todos".

Jesús Fuentes Lázaro, figura clave en la historia de Castilla-La Mancha, fue el primer presidente de la región entre diciembre de 1983 y mayo de 1983. En el pasado mes de mayo fue condecorado, también a título póstumo, con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Estuvo presente en una etapa fundamental para asentar las bases de la autonomía de la comunidad autónoma. Asimismo, Fuentes Lázaro fue secretario general del PSOE de Toledo (1981-1987), diputado en el Congreso, senador y concejal en el Ayuntamiento de Toledo.

Este toledano también destacó por su compromiso con la educación y la cultura, y por su labor como columnista en este periódico, donde publicaba semanalmente su columna 'Capilla Sixtina'.