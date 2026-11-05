Tolón confirma que habrá representación del Gobierno en el funeral de Toledo pero no precisa quién acudirá

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha confirmado que habrá representación del Gobierno de España en el funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda que se celebrará el martes 10 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Catedral Primada de Toledo.

Durante una visita al Servicio de Capacitación Cecap en Toledo, la también exalcaldesa de la capital ha expresado que "por supuesto que el Gobierno de España estará presente" en el oficio religioso aunque sin precisar qué miembro del Ejecutivo acudirá. En este sentido, ha comunicado que se sabrá "en los próximos días".

El funeral por las 69 víctimas mortales de la tragedia de Urda no gozará de rango de funeral de Estado aunque sí se ha confirmado la presencia del Jefe de Estado, el Rey Felipe VI. Será la segunda vez en la que el monarca y la Reina Letizia ofrezcan su apoyo a las víctimas después de visitar a los heridos ingresados en el Hospital Universitario de Toledo un día después del accidente.

Otra personalidad que también acudirá al oficio religioso es el presidente del PP y candidato en las elecciones generales del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Según explicaba el arzobispo primado de Toledo, Francisco Cerro Chaves, en la celebración participará "toda la Archidiócesis de Toledo" así como los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello, y otros obispos de diferentes puntos de España.

Se trata del segundo funeral por las víctimas que tendrá lugar en la provincia tras el oficio religioso celebrado el pasado sábado en la parroquia de Urda. En esta celebración, Cerro Chaves estuvo escoltado tanto por el párroco de Urda, José Miguel Fernández como por Fernando Fernández Bobadilla el de Los Yébenes, la localidad vecina en cuyo término municipal se produjo la colisión y que también ha sido golpeada con dureza por la tragedia. No en vano, estos dos sacerdotes fueron de los primeros en acercarse al lugar para prestar tanto su ayuda como su apoyo emocional y espiritual a las víctimas.

En esta celebración no hubo representación del Gobierno central pero sí del Ejecutivo autonómico a través del presidente, Emiliano García-Page, que también asistirá a la misa del próximo martes.