Toledo estrenará su Maratón Imperial el 15 de noviembre con más de 3.000 corredores de hasta 20 nacionalidades

El patio de cristal del Ayuntamiento de Toledo ha acogido este jueves la presentación de la I Maratón Imperial que vivirá la ciudad y que se celebrará el próximo domingo 15 de noviembre. Una primera edición que ha superado los 3.000 corredores inscritos procedentes de más de 20 nacionalidades diferentes y de todas las comunidades autónomas de España.

Al acto han asistido el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano; el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, y el vicepresidente tercero de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera García.

Durante su intervención, el concejal de deportes ha asegurado que esta maratón era "el sueño de algunos" y la "ilusión de muchos corredores que soñamos con cruzar una meta más". Un proyecto que volverá a poner a Toledo "en un lugar de referencia", ha señalado.

El titular de Deportes ha desgranado los detalles del recorrido, que pasará por todos los barrios de la ciudad y que tendrá una distancia de 42,195 kilómetros. Ha avanzado que la salida será en el Mirador del Valle y tendrá un horario escalonado, siendo la primera salida a las 9:00 horas para los corredores de la maratón, a las 9:12 horas para los atletas que participarán en la modalidad por parejas, y a las 9:15 horas los corredores que disputarán en la modalidad Ekiden, en la que participan por relevos cuatro integrantes.

En la misma línea, ha explicado que habrá diez puestos de avituallamiento cada 5 km, en los que habrá vasos de cartón como "medida de sostenibilidad". También habrá cuatro servicios de ropero, puntos de animación, y liebres a lo largo del recorrido.

En cuanto al dispositivo médico, Lozano ha asegurado que se ha hecho un "esfuerzo muy importante" al tener cobertura médica en todo el recorrido. Así, habrá un total de ocho ambulancias, dos uvis, dos vehículos de intervención rápido, dos motos con sanitarios, una carpa con primeros auxilios, dos grupos de patinaje para prestar asistencia a lo largo del recorrido, y la presencia del colegio de fisioterapeutas de Castilla-La Mancha que estarán en la línea de meta.

Las medallas serán conmemorativas y habrá tres modalidades en referencia a cada uno de los tres grupos, así como una camiseta para cada uno con el objetivo de distinguirlos. Según ha detallado Lozano, los corredores podrán utilizar el transporte público de manera gratuita mostrando su dorsal.

Medallas conmemorativas. Ayuntamiento de Toledo.

El concejal ha detallado que esta primera maratón contará con una asistencia superior a los 3.000 corredores, procedentes de más de 20 países y de todas las comunidades autónomas de España. Una primera edición que, según ha afirmado, también tendrá un gran número de participantes con discapacidad.

Desde la Policía Local de Toledo han asegurado que este proyecto es un "reto tremendo" al tratarse de "un recorrido único" que "no se repite". Por ello, han detallado que contarán con una gran presencia de agentes para cubrir las horas que dure el evento.

En este sentido, han avanzado que el tráfico se verá afectado. Los cortes en la zona de salida comenzarán a las 7:00 horas del domingo y prevén que terminen a las 10:30 horas. La zona del paseo imperial será la más afectada y tendrá cortes desde las 15:00 horas del sábado hasta las 18:00 horas del domingo.

De esta manera, han asegurado que habrá pasos controlados que permitan el paso de los vecinos. Se instalarán 1.500 conos y 350 vallas y señales de tráfico, y se movilizarán a unos 200 auxiliares, además de pedir otros 200 voluntarios más. Desde la Policía piden que se reduzca el uso del vehículo particular para ese día.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. Ayuntamiento de Toledo.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha indicado que este evento "es el fruto de un sueño colectivo de muchos años y de muchos toledanos". Una maratón imperial "que llega para quedarse" y que, a su juicio, pone el "broche de oro a una política del deporte total" iniciada desde el Ayuntamiento. "Estoy convencido de que nos dará la oportunidad de sentarnos como una de las mejores maratones de España", ha dicho señalando su potencial económico y turístico.

Para el vicepresidente tercero de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, y para la institución provincial, esta maratón es una "satisfacción acompañar al Ayuntamiento en un proyecto tan bueno para la ciudad y la provincia". Además de ser una iniciativa que "abrirá una nueva página en la historia deportiva" y que será "un éxito que tenga continuidad en el futuro".

"Toledo es una ciudad que merecía incorporarse al calendario de ciudades que tienen Maratón", ha señalado Romera mientras declaraba que "correr por Toledo será una forma extraordinaria de descubrirla".

Por su parte, el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, ha señalado que con esta prueba "emblemática" Castilla-La Mancha tendrá dos maratones —junto a la de Ciudad Real—, "algo que no todas las comunidades pueden decir".